CANLI | 39 ülkeden vicdan ittifakı! Yüzlerce aktivist Gazze yolunda
İşgalci İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti. 39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, uluslararası sular üzerinden Gazze’ye doğru ilerliyor.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukasını kırmak ve bölgeye acil insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
AHABER.COM.TR YAŞANAN GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARIYOR...
CANLI ANLATIM
KÜRESEL SUMUD FİLOSU ÇEVRESİNDE İHA ALARMI
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.
Filo yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.
ANTALYA AÇIKLARINDAN GAZZE’YE UMUT SEFERİ
Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun, olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlediği Antalya açıklarından, şartların düzelmesi üzerine yeniden harekete geçtiği ve uluslararası sulara ulaştığı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, deniz filosu, hava koşulları nedeniyle dün demirlediği Antalya açıklarından 54 tekne ve 426 katılımcıyla tekrar Gazze'ye doğru yelken açtı.
96 Türk katılımcının yer aldığı deniz filosunda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam, Yeni Zelanda olmak üzere 39 ülkeden aktivistler bulunuyor.
Ayrıca Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 5 tekne de 13 ülkeden 37 katılımcıyla Akdeniz’de ilerleyişini sürdürüyor. Bu koalisyonda da Kanada, Fransa, Belçika, Avustralya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İtalya, Güney Kore, ABD, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk'tan katılımcılar yer alıyor.
Öte yandan Küresel Sumud Filosu yetkililerinin, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Antalya açıklarında ilerleyen filo, uluslararası sulara ulaştı.
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde paylaşılan takip sistemine göre, teknelerin Gazze'ye 310 deniz mili civarı mesafesi kaldığı görüldü.
Kuzey Afrika hattında karadan ilerleyen Küresel Sumud Filosu konvoyu da Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekliyor.
Konvoydaki aktivistler, Libya'dan Mısır'a geçerek Gazze sınırına ulaşmayı hedefliyor.
KATİL İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.
30 ÜLKEDEN AKTİVİSTLER GAZZE İÇİN YOLLARDA
İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak amacıyla kara yoluyla hareket eden Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya’nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında 20 saati aşkın süredir bekleyişi devam ediyor.
Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.
Konvoyda ayrıca Gazze’ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.
Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirte yakınlarına ulaştıklarını ve konvoyun yoluna devam etmesi için Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Konvoyun amacının yalnızca Gazze'deki ablukayı kırıp insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu belirten Arslan, "Gazze'de yapılan soykırımı izlemekten artık bizler yorulduk. Gazze'de insanlar her gün ölüyorlar. Çocuklarını kaybediyorlar, eşlerini kaybediyorlar, annelerini kaybediyorlar, babalarını kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.
Arslan, Küresel Sumud Filosu ve konvoyundaki insani yardım malzemelerinin Gazze’deki yıkım karşısında çok az kaldığını belirterek, ablukanın kırılması halinde dünyanın dört bir yanından Gazze’ye binlerce tır insani yardım malzemesi ulaşacağını kaydetti.
Libya’nın doğusundaki yetkililerin Gazze konusundaki hassasiyetlerini bildiklerini ve bunu takdir ettiklerini belirten Arslan, taleplerinin insani yardım malzemeleri ve aktivistlerle birlikte konvoyun geçişine izin verilmesi olduğunu vurguladı.
KONVOYDAKİ TÜM AKTİVİSTLERİN YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ
Konvoydaki Cezayir heyetinin organizatörü Mervan bin Kattane de Libya'nın doğusundaki hükümetin konvoydaki yalnız Libyalıların geçişine müsaade edeceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, konvoydaki tüm aktivistlerin yola devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Kattane, Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin sürdüğünün altını çizerek, "İsim isterlerse, onlara isim listelerini vereceğiz. Pasaport fotokopileri veya pasaport fotoğrafları isterlerse, onları sağlayacağız. Bazı kişiler hakkında çekinceleri varsa onları konvoydan çıkarabiliriz. Ama biz gerçekten konvoyun sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." dedi.
Görüşmelerin olumlu neticelenmesini umduklarını dile getiren Kattane, konvoyun bir an önce kaldığı yerden Gazze’ye doğru yoluna devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.