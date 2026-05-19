Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na ait "Family" isimli tekne, Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında arızalandı. Teknede mahsur kalan 27 aktivist, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde Adrasan Koyu’na ulaştırıldı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'na ait "Family" isimli tekne, Antalya açıklarında arızalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teknede bulunan 27 aktivistin Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığını bildirdi.

ANTALYA AÇIKLARINDA YARDIM ÇAĞRISI

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısı yapıldı.

Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

27 AKTİVİST GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

Sahil Güvenlik personeli kısa sürede teknenin bordasına geçerek emniyet tedbirlerini aldı.

"SUMUD" VURGUSU YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında "Sumud" kavramının Filistin halkının direniş iradesini temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" 'Sumud'; Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir. Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti."

"3 GEMİ VE 1 BOT SEVK EDİLDİ"

Bakan Çiftçi, yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye hızla yönlendirildiğini belirtti.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından; 3 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu süratle bölgeye sevk edildi."

"GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI"

Sahil Güvenlik personelinin kısa sürede tekneye ulaştığını belirten Çiftçi, ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ifade etti.

"Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı."

"TEKNE ADRASAN KOYU'NA İNTİKAL ETTİRİLDİ"

Açıklamada, "Family" isimli teknenin güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

"Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi."

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN MESAJI

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum"

TEKNE ADRASAN KOYU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Bakan Çiftçi, Sahil Güvenlik tarafından güvenliği sağlanan "Family" isimli teknenin, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek Adrasan Koyu'na intikal ettirildiğini açıkladı.