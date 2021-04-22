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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Resmi televizyonun ekrana getirdiği yeni görüntülerde savaş gemilerinden jetlere, yüzlerce tanktan füze bataryalarına kadar sınır hattındaki tüm detaylar yer aldı. Üçüncü ülkenin askerlerinin sınırı geçmesiyle kıyamet koptu. Putin'in sağ kolu helikopterle iniş yaptı, 40'ı aşkın savaş gemisi Karadeniz'e açıldı, jetler havalandı. Rusya, günlerdir tırmanan gerilimde en kritik hamlesini yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 15:25
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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Cephe hattına 120 bin asker yığıldı, savaş gemilerinden füzeler fırlatıldı, jetler peş peşe havalandı, savaş korkusu dünyayı sararken kıvılcım yeni bir ülkeye sıçradı.

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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Rusya lideri Vladimir Putin 2014'te el koyduğu Kırım'a onlarca savaş gemisi ve savaş uçağı gönderdi, Karadeniz'e açılan ordunun görüntülerini resmi televizyon yayınladı.

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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Ordu birliklerinin bu yıl Nisan ayında irili ufaklı toplam 4 bin 48 tatbikat icra edeceğini aktaran Rus Savunma Bakanlığı resmi televizyonu Zvezda, gövde gösterisinin merkezinin Opuk Üssü olduğunu duyurdu.

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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Askeri kargo uçaklarına yüklenen tanklar Kırım'a taşınırken, aynı anda onlarca savaş helikopteri kalkış yapıp Kırım semalarında uçtu, kıyıdaki füze bataryalarında düğmeye basıldı.

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Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

PUTİN'İN SAĞ KOLU KIRIM'DA
Resmi medya, bugün öğle saatlerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kırım'a indiğini duyurdu. Askeri helikoptere binen Şoygu, ordu birliklerinin bulunduğu Opuk Üssü'ne uçtu.

Rus ordusunun dakikalar önce başladığı büyük tatbikatı Şoygu yerinde izliyor ve gövde gösterisinin krizin başından bu yana Karadeniz'de Moskova'nın vereceği en büyük gözdağı olması bekleniyor.