Savaş an meselesi: 10 bin asker harekete geçti! Putin'in sağ kolu orada

Resmi televizyonun ekrana getirdiği yeni görüntülerde savaş gemilerinden jetlere, yüzlerce tanktan füze bataryalarına kadar sınır hattındaki tüm detaylar yer aldı. Üçüncü ülkenin askerlerinin sınırı geçmesiyle kıyamet koptu. Putin'in sağ kolu helikopterle iniş yaptı, 40'ı aşkın savaş gemisi Karadeniz'e açıldı, jetler havalandı. Rusya, günlerdir tırmanan gerilimde en kritik hamlesini yaptı. İşte detaylar...