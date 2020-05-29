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Haberler Galeri Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i ve corona virüs aşısını konu alan yeni bir komplo teorisi, ABD'de belirli bir kesimden yüksek oranda kabul görüyor. Yapılan son araştırmaya göre her 100 kişiden 44'ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:59
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Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Corona virüs (COVID-19) dünya genelinde 6 milyona yakın kişiye bulaşmış durumda.

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Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

Bugüne kadar dünya genelinde 350 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan virüs pek çok komplo teorisinin de ortaya çıkmasına neden olmuş durumda.

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Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

O komplo teorilerinden en dikkat çekeni ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile ilgili.

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Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

Geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı tarafından da dile getirilen komplo teorisine göre corona virüs salgınının yaratılmasında Bill Gates'in parmağı olabilir.

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Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

"Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık" ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.