Ölü sayısının 100 bini geçtiği ABD'de corona virüsün sorumlusu bulundu!

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i ve corona virüs aşısını konu alan yeni bir komplo teorisi, ABD'de belirli bir kesimden yüksek oranda kabul görüyor. Yapılan son araştırmaya göre her 100 kişiden 44'ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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