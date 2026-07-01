Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama...

Ağır yaralanan Brittany Clark, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yolda yaşamını yitirdi. Adli tıp raporuna göre timsah, genç kadının kolunu kaparak ölüm dönüşüne başladı. Erkek arkadaşı ise timsahın üzerine atlayarak Brittany'yi kurtarmaya çalıştı ve ikili bir süre suyun altında kaldı. Raporda, Allison'ın genç kadının kollarından birini kısa süreliğine kurtarmayı başardığı, ancak timsahın daha sonra diğer kolu da ısırdığı belirtildi.

YETKİLİLER TİMSAHI YAKALADI

Olayın ardından Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ekipleri, biri yaklaşık 4 metre, diğeri ise 3,5 metre uzunluğunda iki timsah yakaladı. FWC Sözcüsü Chad Weber, "Yürüyüş yapıyorlardı ve yüzmek için durdular. Genç kadın iki kolundan da ısırıldı. Erkek arkadaşı onu timsahın ağzından kurtarmaya çalıştı ancak hastaneye götürülürken hayatını kaybetti" dedi. Brittany'nin ağabeyi Nick Clark ise kardeşinin doğayı çok sevdiğini ve yardımsever biri olduğunu belirterek, "Harika bir insandı. Yardıma ihtiyacı olan herkese destek olurdu" ifadelerini kullandı. Yaşanan trajedinin ardından saldırının meydana geldiği Barr Street Trailhead yürüyüş parkuru, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.