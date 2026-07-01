Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama...
ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin çığlıklarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı.
ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin çığlıklarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı.
ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan korkunç timsah saldırısının detayları ve dehşet dolu 911 (acil durum hattı) görüşmesi gün yüzüne çıktı. 31 yaşındaki Brittany Clark, sevgilisi Chance Allison ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptıkları sırada serinlemek için nehre girdi. Ancak bu karar, genç kadın için ölümle sonuçlandı.
İddiaya göre yaklaşık 3,5 metre uzunluğundaki dev timsah, Brittany'ye aniden saldırarak kolundan yakaladı ve "ölüm dönüşü" olarak bilinen yöntemle onu suyun altında döndürmeye başladı. Timsahların avlarını etkisiz hale getirmek için kullandığı bu teknik, kurbanın boğulmasına ve ağır yaralanmasına neden oluyor.
"BİR KOLU TAMAMEN KOPTU"
Saldırı sırasında Clark'ın sevgilisi ve yanlarındaki arkadaşı büyük panik içinde 911'i aradı. Yayınlanan ses kaydında, Clark'ın arkadaşının operatöre, "Bir kolu tamamen koptu, diğeri ise neredeyse kopmak üzere" diyerek yardım istediği duyuluyor. Clark'ın arkadaşının ayrıca, "Çabuk olun, çok fazla kan kaybediyor. Kanamayı durdurmamız gerekiyor" diye bağırdığı belirtildi.
Sabah Gazetesi'nin The Sun'dan aktardığı habere göre, arka planda çığlık ve ağlama seslerinin duyulduğu kayıtta, erkek arkadaşı Chance Allison'ın bir süre sonra, "İki kolu da koptu" diye feryat ettiği aktarılıyor. Operatörün, diğer kolun nerede olduğunu sorması üzerine ise arkadaşlarının "Yok oldu" yanıtını verdiği ifade edildi.