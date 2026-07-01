CANLI YAYIN

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin çığlıklarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 1

ABD'nin Florida eyaletinde serinlemek için girdikleri nehir, genç çift için kabusa dönüştü. Dev bir timsahın saldırısına uğrayan 31 yaşındaki kadının son anları, sevgilisinin çığlıklarının duyulduğu 911 kaydıyla ortaya çıktı.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 2

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan korkunç timsah saldırısının detayları ve dehşet dolu 911 (acil durum hattı) görüşmesi gün yüzüne çıktı. 31 yaşındaki Brittany Clark, sevgilisi Chance Allison ve arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptıkları sırada serinlemek için nehre girdi. Ancak bu karar, genç kadın için ölümle sonuçlandı.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 3

İddiaya göre yaklaşık 3,5 metre uzunluğundaki dev timsah, Brittany'ye aniden saldırarak kolundan yakaladı ve "ölüm dönüşü" olarak bilinen yöntemle onu suyun altında döndürmeye başladı. Timsahların avlarını etkisiz hale getirmek için kullandığı bu teknik, kurbanın boğulmasına ve ağır yaralanmasına neden oluyor.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 4

"BİR KOLU TAMAMEN KOPTU"

Saldırı sırasında Clark'ın sevgilisi ve yanlarındaki arkadaşı büyük panik içinde 911'i aradı. Yayınlanan ses kaydında, Clark'ın arkadaşının operatöre, "Bir kolu tamamen koptu, diğeri ise neredeyse kopmak üzere" diyerek yardım istediği duyuluyor. Clark'ın arkadaşının ayrıca, "Çabuk olun, çok fazla kan kaybediyor. Kanamayı durdurmamız gerekiyor" diye bağırdığı belirtildi.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 5

Sabah Gazetesi'nin The Sun'dan aktardığı habere göre, arka planda çığlık ve ağlama seslerinin duyulduğu kayıtta, erkek arkadaşı Chance Allison'ın bir süre sonra, "İki kolu da koptu" diye feryat ettiği aktarılıyor. Operatörün, diğer kolun nerede olduğunu sorması üzerine ise arkadaşlarının "Yok oldu" yanıtını verdiği ifade edildi.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 6

GENÇ KADINI SUDAN ÇIKARMAYI BAŞARDILAR

Allison operatöre sevgilisini bir arkadaşının yardımıyla sudan çıkarmayı başardığını ve olay yerinin yürüyüş parkurunun oldukça dışında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 911 görevlisi, bölgeye bir helikopter yönlendirildiğini ve görülmesi halinde işaret verilmesini istedi.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 7

Ağır yaralanan Brittany Clark, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yolda yaşamını yitirdi. Adli tıp raporuna göre timsah, genç kadının kolunu kaparak ölüm dönüşüne başladı. Erkek arkadaşı ise timsahın üzerine atlayarak Brittany'yi kurtarmaya çalıştı ve ikili bir süre suyun altında kaldı. Raporda, Allison'ın genç kadının kollarından birini kısa süreliğine kurtarmayı başardığı, ancak timsahın daha sonra diğer kolu da ısırdığı belirtildi.

Timsah saldırısının korkunç ses kaydı ortaya çıktı! Sevgilisi canını hiçe saydı ama... 8

YETKİLİLER TİMSAHI YAKALADI

Olayın ardından Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) ekipleri, biri yaklaşık 4 metre, diğeri ise 3,5 metre uzunluğunda iki timsah yakaladı. FWC Sözcüsü Chad Weber, "Yürüyüş yapıyorlardı ve yüzmek için durdular. Genç kadın iki kolundan da ısırıldı. Erkek arkadaşı onu timsahın ağzından kurtarmaya çalıştı ancak hastaneye götürülürken hayatını kaybetti" dedi. Brittany'nin ağabeyi Nick Clark ise kardeşinin doğayı çok sevdiğini ve yardımsever biri olduğunu belirterek, "Harika bir insandı. Yardıma ihtiyacı olan herkese destek olurdu" ifadelerini kullandı. Yaşanan trajedinin ardından saldırının meydana geldiği Barr Street Trailhead yürüyüş parkuru, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin