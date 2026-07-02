Foreign Policy'den dikkat çeken Türkiye analizi: Avrupa'nın gözü Ankara'da!

Dimitar Bechev'in kaleme aldığı yazıda, Trump'ın göreve dönüşüyle birlikte transatlantik ilişkilerde yaşanan dalgalanmaların Avrupa'yı yeni arayışlara yönelttiği belirtilirken, Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği stratejik rolün her zamankinden daha fazla önem kazandığı ifade edildi.

Analizde, Avrupa ülkelerinin zirvenin gerginlik yerine uzlaşma atmosferinde geçmesini istediği, bunun sağlanmasında ise Başkan Erdoğan'ın Trump ile kurduğu doğrudan iletişimin kritik bir avantaj olarak görüldüğü değerlendirildi.

"AVRUPA'NIN UMUDU ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİ"

Foreign Policy'deki değerlendirmeye göre Avrupalı liderler, Trump'ın öngörülemez çıkışlarının NATO içinde yeni krizlere yol açmasından endişe ediyor. Bu nedenle Ankara'daki zirvenin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesi istenirken, Başkan Erdoğan'ın Trump ile sürdürdüğü kişisel diyalog dikkatle takip ediliyor.

Analizde, Erdoğan'ın yalnızca zirvenin ev sahibi olmadığına işaret edilerek, Washington ile Avrupa arasında oluşabilecek gerilimleri yumuşatabilecek sayılı liderlerden biri olarak görüldüğü kaydedildi.