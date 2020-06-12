Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Son dakika haberlerine göre; Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen İspanya'dan sevindiren haberler geliyor. Salgının adeta darmadağın ettiği ülkede koronavirüs sona mı erdi? Ayrıca Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir haber geldi. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 08:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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