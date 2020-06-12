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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Son dakika haberlerine göre; Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen İspanya'dan sevindiren haberler geliyor. Salgının adeta darmadağın ettiği ülkede koronavirüs sona mı erdi? Ayrıca Çinli bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir haber geldi. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 08:36
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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber... GALERİ DEVAM EDİYOR

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, corona virüs (covid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, son dört günlük kayıtlarla ilgili yeni ölüm bildirmedi.

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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Güncellenen verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı değişmeyerek 27 bin 136'da kaldı, haftalık ölü sayısı ise 32 olarak açıklandı.

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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Toplam 8 bin 691 kişiyle Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü özerk yönetim Madrid'de ise son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Corona virüs sona mı eriyor? Covid-19 aşısı için iyi haber...

Ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 156 olduğu ve toplamda 242 bin 707'ye yükseldiği bilgisi verildi.