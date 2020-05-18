Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Dünya corona virüs ile meşgulken Çin'e bağlı özerk yönetim olan Hong Kong''da mecliste yumruklar konuştu. Gelen son dakika haberine göre, Hong Kong meclisinde Çin milli marşına hakaret yasası kavgaya neden oldu. Ortaya çıkan manzaralar ise hayretler içinde bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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