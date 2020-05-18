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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Dünya corona virüs ile meşgulken Çin'e bağlı özerk yönetim olan Hong Kong''da mecliste yumruklar konuştu. Gelen son dakika haberine göre, Hong Kong meclisinde Çin milli marşına hakaret yasası kavgaya neden oldu. Ortaya çıkan manzaralar ise hayretler içinde bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 16:01
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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Koronavirüsün kalbi olarak kabul edilen ve ölümcül salgının ilk olarak başladığı yer olan Çin'de sorunlar bununla sınırlı değil.

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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Çin'e bağlı Hong Kong meclisinde, Çin milli marşına hakareti suç olarak tanımlayan yasa tasarısının görüşüldüğü sırada kavga çıktı.

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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Parlamento Komitesi'nde muhalif vekiller yasanın oylamasına izin vermek istemedi. Güvenlik güçleri muhalif vekilleri salondan dışarı çıkarmaya çalıştı.

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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Bu esnada parlamentodaki taraflar arasında arbede yaşandı. Çin milli marşına hakaret yasası görüşülürken bir ayda iki kez mecliste gergin anlar yaşandı.

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Koronavirüsün kalbinde yumruklar konuştu! Hong Kong'da vekiller birbirine girdi

Çin'e bağlı özerk Hong Kong meclisinin ekim ayından bu yana bir başkanı bulunmuyor. Bu sebeple yasa tasarılarının oylaması yapılamıyor.