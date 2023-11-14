14 Kasım 2023, Salı
Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, okul, kilise, cami yerleşim yerleri ve hastane ayırt etmeksizin sivilleri hedef almaya devam ediyor. Batı ülkeleri katil İsrail'e desteklerini açıklayıp soykırıma ses çıkarmazken, 'Bibi' lakaplı Binyamin Netanyahu ve katliama ortak olanların savaş suçlusu sayılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunuldu.
Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 12:50
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