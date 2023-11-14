Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

Burak Bekiroğlu ve Metin Külünk ile başvuruda bulunan Mücahit Birinci, sosyal medya adresinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birinci, "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve savaş suçlarında etkisi olan diğer tüm failler hakkında, işledikleri soykırım ve savaş suçları sebebiyle, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, Çağlayan Adalet Bakanlığı Muhabere Bürosu'na, 23 sahifeden ibaret hukuki başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Adalet Bakanlığımızın, başvurumuz ile ilgili gereğini ifa edeceğine hiç şüphemiz yok. Bizler bu konuda ceddimizden aldığımız ilhamla, dinimizin, aidiyetimizin ve vatandaşlığımızın sorumluluğunu ifa ediyoruz. Bu hususun gereğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılması muhtemel soruşturma da dahil olmak üzere, takip edeceğimizi, kamuoyu önünde, açık bir şekilde beyan etmekteyiz. Allah, Filistinli kardeşlerimizin ve onların haklı davasını, gücü nispetinde savunanların yanında olsun." ifadelerini kullandı.