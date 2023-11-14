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Haberler Galeri Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, okul, kilise, cami yerleşim yerleri ve hastane ayırt etmeksizin sivilleri hedef almaya devam ediyor. Batı ülkeleri katil İsrail'e desteklerini açıklayıp soykırıma ses çıkarmazken, 'Bibi' lakaplı Binyamin Netanyahu ve katliama ortak olanların savaş suçlusu sayılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunuldu.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 12:50
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Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

İşgalci İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de düzenlediği bombalı saldırıda doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor.

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Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrailli yetkililer ve onu destekleyen isimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

Burak Bekiroğlu ve Metin Külünk ile başvuruda bulunan Mücahit Birinci, sosyal medya adresinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Birinci, "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve savaş suçlarında etkisi olan diğer tüm failler hakkında, işledikleri soykırım ve savaş suçları sebebiyle, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, Çağlayan Adalet Bakanlığı Muhabere Bürosu'na, 23 sahifeden ibaret hukuki başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Adalet Bakanlığımızın, başvurumuz ile ilgili gereğini ifa edeceğine hiç şüphemiz yok. Bizler bu konuda ceddimizden aldığımız ilhamla, dinimizin, aidiyetimizin ve vatandaşlığımızın sorumluluğunu ifa ediyoruz. Bu hususun gereğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılması muhtemel soruşturma da dahil olmak üzere, takip edeceğimizi, kamuoyu önünde, açık bir şekilde beyan etmekteyiz. Allah, Filistinli kardeşlerimizin ve onların haklı davasını, gücü nispetinde savunanların yanında olsun." ifadelerini kullandı.

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Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK DÜNYAYA İLAN EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde açıklamalarda bulunurken "Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni 'savaş suçlusu' olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve 'savaş suçlusu' olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor." demişti.

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Katil Netanyahu ve soykırıma ortak olanların savaş suçlusu sayılması için suç duyurusunda bulunuldu!

İŞTE 23 SAYFADAN OLUŞAN SUÇ DUYURUSU