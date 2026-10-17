Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi

Avukatlık ruhsatı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıttığı ortaya çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın görevi yalnızca 5 gün sürdü. İlk ve tek basın toplantısında yaklaşık 8 dakika boyunca önceden hazırladığı metni okuyan Zacharia'nın, konuşması sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a yanlışlıkla "kocam" diye hitap etmesi de dikkat çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia'nın yalnızca 5 gün süren görevi, tartışmaların gölgesinde sona erdi. Avukatlık ruhsatı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıttığı iddiası, ilk basın toplantısındaki başarısız performansı ve Fox News yayınlarında aldığı sert eleştiriler Washington'ı karıştırdı. The Wall Street Journal (WSJ), Zacharia'nın görevden ayrılmadan önce yaşadıklarını ve Beyaz Saray'daki son saatlerini ayrıntılarıyla ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia hakkındaki tartışmalar, göreve başlamasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden krize dönüştü. Trump, Zacharia'nın medyada yoğun biçimde hedef alındığını savunarak görevine devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını açıkladı. Amerikan basınında ise Zacharia'nın görevine son verildiği ve Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlandığı yönünde haberler yayımlandı. The Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı ayrıntılar, kısa süren bu görev döneminin perde arkasında yaşananları gözler önüne serdi. Gazeteye göre Zacharia, cuma günü yeni ofisinde röportaj verdiği sırada gelen bir telefonun ardından odadan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

BEYAZ SARAY'DA ŞOK ANLAR! RÖPORTAJI YARIM KALDI, GÖREVİ SONA ERDİ WSJ'nin haberine göre Zacharia, cuma günü saat 13.00'e kısa bir süre kala Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki yeni ofisinde gazetenin muhabirine görevine ilişkin planlarını anlatıyordu. Tam bu sırada Başkan'ın kıdemli danışmanlarından Jason Miller kapıyı çaldı. Miller, Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendileriyle kısa bir görüşme yapmak istediğini söyledi. Zacharia odadan ayrılırken Trump da yeni helikopter pistine doğru ilerliyordu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, günün erken saatlerinde Zacharia ile yaptığı konuşmayı anlattı. Trump, yeni sözcüsüne, "Bu iş sana uygun mu? Çünkü açıkçası buna ihtiyacın yok" dediğini aktardı. Zacharia'nın görevi kabul etme kararını yeniden değerlendirmesini de önerdiğini belirtti. WSJ'nin haberine göre Zacharia, odadan ayrıldıktan sonra ne röportaja ne de görevine geri döndü.

İLK BASIN TOPLANTISI KRİZİ TETİKLEDİ! 15 DAKİKADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU Zacharia'nın Beyaz Saray'daki kısa görev süresinin en dikkat çekici anı, salı günü düzenlediği ilk basın toplantısı oldu. WSJ'nin aktardığına göre Zacharia, gazetecilerin karşısında 15 dakikadan daha kısa süre kaldı. Üstelik ilk basın toplantısını yöneteceğini, Trump'ın haberi Truth Social hesabından duyurmasından kısa süre önce öğrenmişti. Hazırlanmak için 24 saatten az zamanı vardı. Basın toplantısına ilişkin arka plan bilgilerini ve konuşma notlarını içeren dosya da kendisine toplantının yapılacağı sabah verildi. Hazırlık süresinin kısıtlı olması nedeniyle Zacharia, önceden hazırlanan metni okumayı tercih etti. Ancak bu tercih, eleştirilerin önüne geçmesini sağlamadı. Konuşması sırasında yaşadığı duraksamalar ve metni okuma biçimi, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden tepki çekti. WSJ'ye konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, Zacharia'nın neden bu kadar kısa sürede kameraların karşısına çıkarıldığını sorguladı. Yönetim içindeki grup sohbetlerinde de yeni sözcünün konuşma tarzı ve özgeçmişi tartışma konusu oldu.

AVUKATLIK RUHSATI KRİZİ! "ÇİN'E TAŞINDIĞIMDA" YANITI GÜNDEM OLDU Zacharia'nın görevini sarsan gelişmeler yalnızca basın toplantısıyla sınırlı kalmadı. Daha önce kendisini avukat olarak tanıtan Zacharia'nın baro sınavını geçmediğine ilişkin WSJ haberi, tartışmaları daha da büyüttü. ABD medyasında hukuk diploması ve avukatlık ruhsatına ilişkin sorular geniş yer buldu. Bir muhabirin baro sınavına nerede girdiğini sorması üzerine Zacharia'nın "Çin'e taşındığımda" yanıtını vermesi de gündem oldu. Zacharia daha sonra soruyu yanlış anladığını savundu. Trump'ın da daha önce kamuoyuna avukat olarak tanıttığı Zacharia hakkındaki bu tartışmalar, yeni sözcünün mesleki geçmişini ve göreve getirilme sürecini tartışmaya açtı.