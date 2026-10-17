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Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avukatlık ruhsatı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıttığı ortaya çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın görevi yalnızca 5 gün sürdü. İlk ve tek basın toplantısında yaklaşık 8 dakika boyunca önceden hazırladığı metni okuyan Zacharia'nın, konuşması sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a yanlışlıkla "kocam" diye hitap etmesi de dikkat çekmişti.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia'nın yalnızca 5 gün süren görevi, tartışmaların gölgesinde sona erdi. Avukatlık ruhsatı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıttığı iddiası, ilk basın toplantısındaki başarısız performansı ve Fox News yayınlarında aldığı sert eleştiriler Washington'ı karıştırdı. The Wall Street Journal (WSJ), Zacharia'nın görevden ayrılmadan önce yaşadıklarını ve Beyaz Saray'daki son saatlerini ayrıntılarıyla ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia hakkındaki tartışmalar, göreve başlamasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden krize dönüştü. Trump, Zacharia'nın medyada yoğun biçimde hedef alındığını savunarak görevine devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını açıkladı. Amerikan basınında ise Zacharia'nın görevine son verildiği ve Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlandığı yönünde haberler yayımlandı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı ayrıntılar, kısa süren bu görev döneminin perde arkasında yaşananları gözler önüne serdi. Gazeteye göre Zacharia, cuma günü yeni ofisinde röportaj verdiği sırada gelen bir telefonun ardından odadan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 2

BEYAZ SARAY'DA ŞOK ANLAR! RÖPORTAJI YARIM KALDI, GÖREVİ SONA ERDİ

WSJ'nin haberine göre Zacharia, cuma günü saat 13.00'e kısa bir süre kala Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki yeni ofisinde gazetenin muhabirine görevine ilişkin planlarını anlatıyordu. Tam bu sırada Başkan'ın kıdemli danışmanlarından Jason Miller kapıyı çaldı.

Miller, Başkan Yardımcısı JD Vance'in kendileriyle kısa bir görüşme yapmak istediğini söyledi.

Zacharia odadan ayrılırken Trump da yeni helikopter pistine doğru ilerliyordu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, günün erken saatlerinde Zacharia ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Trump, yeni sözcüsüne, "Bu iş sana uygun mu? Çünkü açıkçası buna ihtiyacın yok" dediğini aktardı. Zacharia'nın görevi kabul etme kararını yeniden değerlendirmesini de önerdiğini belirtti.

WSJ'nin haberine göre Zacharia, odadan ayrıldıktan sonra ne röportaja ne de görevine geri döndü.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 3

İLK BASIN TOPLANTISI KRİZİ TETİKLEDİ! 15 DAKİKADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Zacharia'nın Beyaz Saray'daki kısa görev süresinin en dikkat çekici anı, salı günü düzenlediği ilk basın toplantısı oldu.

WSJ'nin aktardığına göre Zacharia, gazetecilerin karşısında 15 dakikadan daha kısa süre kaldı. Üstelik ilk basın toplantısını yöneteceğini, Trump'ın haberi Truth Social hesabından duyurmasından kısa süre önce öğrenmişti. Hazırlanmak için 24 saatten az zamanı vardı.

Basın toplantısına ilişkin arka plan bilgilerini ve konuşma notlarını içeren dosya da kendisine toplantının yapılacağı sabah verildi. Hazırlık süresinin kısıtlı olması nedeniyle Zacharia, önceden hazırlanan metni okumayı tercih etti.

Ancak bu tercih, eleştirilerin önüne geçmesini sağlamadı. Konuşması sırasında yaşadığı duraksamalar ve metni okuma biçimi, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden tepki çekti.

WSJ'ye konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, Zacharia'nın neden bu kadar kısa sürede kameraların karşısına çıkarıldığını sorguladı. Yönetim içindeki grup sohbetlerinde de yeni sözcünün konuşma tarzı ve özgeçmişi tartışma konusu oldu.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 4

AVUKATLIK RUHSATI KRİZİ! "ÇİN'E TAŞINDIĞIMDA" YANITI GÜNDEM OLDU

Zacharia'nın görevini sarsan gelişmeler yalnızca basın toplantısıyla sınırlı kalmadı.

Daha önce kendisini avukat olarak tanıtan Zacharia'nın baro sınavını geçmediğine ilişkin WSJ haberi, tartışmaları daha da büyüttü. ABD medyasında hukuk diploması ve avukatlık ruhsatına ilişkin sorular geniş yer buldu.

Bir muhabirin baro sınavına nerede girdiğini sorması üzerine Zacharia'nın "Çin'e taşındığımda" yanıtını vermesi de gündem oldu. Zacharia daha sonra soruyu yanlış anladığını savundu.

Trump'ın da daha önce kamuoyuna avukat olarak tanıttığı Zacharia hakkındaki bu tartışmalar, yeni sözcünün mesleki geçmişini ve göreve getirilme sürecini tartışmaya açtı.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 5

FOX NEWS'TE SERT ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Zacharia'nın kendisini savunmak için katıldığı Fox News yayınları da krizi yatıştırmadı.

WSJ'ye göre Zacharia, Sean Hannity'nin programına katılmasının ardından oğlunun doğum gününü kutlamak için geç saatlere kadar ayakta kaldı. Gece yarısı civarında uyudu ve yalnızca üç saat sonra başka bir televizyon yayınına hazırlanmak üzere uyandı.

Hannity, program sırasında Zacharia'nın performansına ilişkin eleştirileri açıkça dile getirerek kendisine, "Büyük ölçüde eleştirildi. Bunun farkında olduğunuza eminim" dedi.

Ertesi sabah katıldığı "Fox & Friends" programında da benzer eleştirilerle karşılaştı. Programın sunucularından Lawrence Jones, Zacharia'ya, "Bu hafta sizin için zor geçti" ifadelerini kullandı.

WSJ'nin haberinde, Trump'ın da yardımcılarına Zacharia'nın yeterince yetenekli olmadığını söylediği aktarıldı.

Zacharia ise cuma günü yaşadığı yoğunluğu anlatırken, "Hiç uyumadan, yüksek adrenalinle, muhtemelen gereğinden fazla kafeinle ve hiçbir şey yemeden ayakta duruyorum" dedi.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 6

TRUMP KARARI KENDİSİNE BIRAKTI, BEYAZ SARAY AYRILIŞI DOĞRULADI

ABD Başkanı Trump, Zacharia hakkındaki tartışmaların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sözcüsünün medyada yoğun ve haksız bir kampanyanın hedefi olduğunu savundu.

Trump, Zacharia ile görüştüğünü belirterek, "Katie çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın, diye sordum" dedi.

Trump, Zacharia'yı görevden almadığını, ancak görevine devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını söyledi.

Buna karşılık Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Zacharia'nın görevine son verildiğini ve Beyaz Saray'dan ayrılmaya hazırlandığını yazdı.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi de Zacharia'nın ayrılışına ilişkin haberleri doğruladı.

Böylece Trump'ın açıklamasında kararın Zacharia'ya bırakıldığı belirtilirken, Amerikan basınında ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görevden ayrılma sürecinin başladığına işaret edildi.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 7

"BEYAZ SARAY'I SUÇLAMAYACAĞIM" DEDİ

WSJ'ye göre Zacharia, görevden alınacağı kamuoyuna duyurulmadan önce cuma günü ofisinde sakin görünmeye çalıştı. Ekibinde değişiklik yapmayı planlamadığını söyleyerek herkesin uyum içinde çalışmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

İlk basın toplantısına hazırlanmak için yeterli zamanı olmadığını kabul eden Zacharia, buna rağmen Başkan'ın kendisini bu kadar hızlı biçimde gazetecilerin karşısına çıkarmasını hata olarak değerlendirmedi.

"Gerçek şu ki hayır demekte zorlanıyorum. Çünkü takım oyuncusu olmak istiyorum" diyen Zacharia, sınırlı zamanda her şeyi düzene sokmaya ve sorumluluğu üstlenmeye çalıştığını anlattı.

Ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için Beyaz Saray'ı suçlamayacağım. Hayır."

Bir Beyaz Saray yetkilisi de Zacharia'nın yetenekli biri olduğunu savunarak, henüz açıklanmayan yeni bir görevde Trump'a destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 8

SELEFİ KAROLINE LEAVITT İLE ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

WSJ, Zacharia'nın kısa görev süresini değerlendirirken selefi Karoline Leavitt ile arasındaki farklara da dikkat çekti.

Leavitt, MAGA hareketinin diline ve ideolojisine hâkim bir isim olarak göreve gelmiş, Trump'ın seçim kampanyasında basın sözcülüğü yapmıştı. Ayrıca Beyaz Saray'a kendi seçtiği bir ekiple ve aylar süren hazırlıkların ardından girmişti.

Zacharia'nın deneyimi ise MAGA hareketine yakın medya kuruluşlarında televizyon programlarına katılmak ve İç Güvenlik Bakanlığında altı hafta çalışmakla sınırlıydı.

Buna rağmen Zacharia, Trump'ın basın sözcüsü olmayı uzun zamandır istediğini belirterek, "Onunla tanıştığımdan beri bu işi istiyordum" demişti.

WSJ'ye göre Zacharia'nın göreve getirilmesinde, Trump'ı televizyon yayınlarında savunması ve Başkan'ın mesajlarını kamuoyuna taşıması etkili oldu. Ancak Beyaz Saray'a adım attıktan sonra yaşadığı kriz, bu deneyimin basın sözcülüğü için yeterli olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Katie Zacharia’nın Beyaz Saray’daki 5 günlük görevi sona erdi, canlı yayındaki gaflar ve avukatlık ruhsatı tartışması ayrılığı getirdi 9

BEŞ GÜNLÜK GÖREVİN ARDINDAN GERİYE NE KALDI?

Zacharia'nın Beyaz Saray'daki kısa görev süresi, yalnızca ilk basın toplantısındaki performansıyla değil, mesleki geçmişine ilişkin tartışmalar ve yönetim içindeki destek eksikliği iddialarıyla da gündeme geldi.

WSJ'ye konuşan Zacharia'nın yakın çevresi, kendisinin başarısızlığa sürüklendiğini ve Beyaz Saray'da yeterince desteklenmediğini savundu. Bazı yönetim yetkilileri ise basın toplantısına hazırlanmasına yardımcı olma çabalarına yeterince ilgi göstermediği gerekçesiyle Zacharia'yı eleştirdi.

Cuma günü görevden ayrılmasının ardından konuşan Zacharia, sınırlı zaman ve bilgiyle elinden geleni yaptığını söyledi.

"Amacım, Başkan Trump'a ve Amerikan halkına gücümün yettiği en iyi şekilde hizmet etmekti" ifadelerini kullandı.

Trump'ın basın sözcüsü olmayı hayal eden Zacharia'nın Beyaz Saray'daki beş günlük dönemi, böylece yoğun tartışmaların ardından sona erdi. WSJ'nin aktardığı son ayrıntı ise dikkat çekiciydi: Zacharia, görevinden ayrıldıktan sonra da Batı Kanadı'ndaki sade ofisine geri dönmüştü. Ancak artık o koltukta oturan basın sözcüsü değildi.

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