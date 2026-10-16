"BU, SEÇMENLERİ HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKMANIN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ"

Seçmen kayıtlarının silinmesine karşı Yüksek Mahkemede davalar açan muhalif aktivist Yogendra Yadav, uygulamanın sıradan bir liste güncellemesinden çok daha ileri gittiğini savundu.

Yadav, yaşananları "insanlık tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte bir siyasi haklardan mahrum bırakma" olarak nitelendirerek, sürecin Hindistan'da kimin seçmen olabileceğine ilişkin kuralları yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Eski seçim komiseri Ashok Lavasa da önceki seçmen listesi güncellemelerinden farklı olarak bu kez mevcut seçmenlerin dahi oy kullanmaya uygunluklarının sorgulandığını belirtti. Lavasa, uygulamayı "agresif, iddialı ve ani" olarak tanımladı.

Yeni sistem kapsamında, isimlerdeki yazım farklılıkları gibi "mantıksal tutarsızlıklar" seçmen kayıtlarının silinmesine gerekçe oluşturabiliyor. Daha önce seçmen listesinde bulunan kişilerden bile vatandaşlıklarını kanıtlamalarının istenmesi, gerekli belgelere ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için ek bir engel yaratıyor.