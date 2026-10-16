Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yönetiminin seçim politikaları büyük tartışma yarattı. Financial Times'ın özel haberine göre, ülkede yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı. Aralarında çok sayıda Müslümanın da bulunduğu seçmenlerin haklarının ellerinden alındığı öne sürülürken, uygulamanın Modi'nin partisi BJP'ye seçim avantajı sağladığı belirtiliyor.
Dünyanın sözde en büyük demokrasisi olarak tanımlanan Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi yönetiminin seçim skandalı ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Financial Times'ın gündeme taşıdığı özel habere göre, ülkede yürütülen kapsamlı seçmen listesi düzenlemesi sonucunda yaklaşık 130 milyon kişinin kaydı silindi. Seçim güvenliğini sağlama bahanesiyle başlatılan uygulama, özellikle Müslüman nüfusa siyasi haklarını tehdit ettiği ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisine (BJP) avantaj sağladığı yönündeki iddialarla gündeme oturdu.
Seçmen listelerinin güncellenmesi amacıyla başlatılan süreçte, yalnızca mükerrer kayıtlar ve hayatını kaybeden kişilerin değil, oy kullanma hakkına sahip Müslüman vatandaşların da listelerden çıkarıldığı anlaşıldı. Eleştirmenler, özellikle Müslümanlar ve muhalefete yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların bu oy gasbından etkilenmiş olabileceğine dikkati çekiyor.
130 MİLYON KİŞİNİN OY HAKKI TEHLİKEDE!
Financial Times'ın haberinde, Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde yaşayan 60 yaşındaki Mohammed Baba Şerafettin'in yaşadıkları, tartışmanın boyutunu gözler önüne seriyor.
Şerafettin'in ailesi, 1947'de İngiltere'den bağımsızlığın kazanılmasından önceki dönemden bu yana aynı evde yaşıyor. Buna rağmen 17 aile üyesinin ve 13 komşusunun isimlerinin taslak seçmen listesinden çıkarıldığını belirten Şerafettin, görevlilerin ailenin ikamet adresinden kalıcı olarak taşındığını ileri sürdüğünü aktardı.
Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Şerafettin, bütün bir ailenin gerekçe gösterilmeden seçmen listesinden çıkarılmasına tepki göstererek, "Burası dünyanın en büyük demokrasisi olarak görülüyor. Seçmenler listeden çıkarıldığında geriye hangi haklarımız kalıyor?" diye sordu.
MODİ'NİN PARTİSİNE SEÇİM AVANTAJI
Skandalın merkezinde, Hindistan Seçim Komisyonunun geçen yıl başlattığı "Özel Yoğun İnceleme" (SIR) bulunuyor. Komisyon, çalışmanın amacını mükerrer kayıtları, hayatını kaybeden seçmenleri ve başka bölgelere taşınan kişileri tespit ederek seçmen listelerini güncellemek olarak açıklıyor.
Ancak eleştirmenler, uygulamanın kapsamı ve yürütülme biçiminin ciddi hak kayıplarına yol açtığını belirtiyor. Özellikle Müslüman seçmenlerin listelerden çıkarılması, ülkedeki Hindu milliyetçisi iktidarın siyasi yaklaşımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiriyor.
Muhalifler, seçmen listelerindeki değişikliklerin BJP'nin Bihar ve Batı Bengal gibi eyaletlerdeki seçim zaferlerinden önce hızlandırıldığına dikkati çekiyor.
Bununla birlikte, yaklaşık 130 milyon kişinin kaydının silinmesi, seçim sistemine duyulan güveni sarsan ve Modi yönetimi üzerindeki baskıyı artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.