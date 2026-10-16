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Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi yönetiminin seçim politikaları büyük tartışma yarattı. Financial Times'ın özel haberine göre, ülkede yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı. Aralarında çok sayıda Müslümanın da bulunduğu seçmenlerin haklarının ellerinden alındığı öne sürülürken, uygulamanın Modi'nin partisi BJP'ye seçim avantajı sağladığı belirtiliyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 1

Dünyanın sözde en büyük demokrasisi olarak tanımlanan Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi yönetiminin seçim skandalı ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Financial Times'ın gündeme taşıdığı özel habere göre, ülkede yürütülen kapsamlı seçmen listesi düzenlemesi sonucunda yaklaşık 130 milyon kişinin kaydı silindi. Seçim güvenliğini sağlama bahanesiyle başlatılan uygulama, özellikle Müslüman nüfusa siyasi haklarını tehdit ettiği ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisine (BJP) avantaj sağladığı yönündeki iddialarla gündeme oturdu.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 2

Seçmen listelerinin güncellenmesi amacıyla başlatılan süreçte, yalnızca mükerrer kayıtlar ve hayatını kaybeden kişilerin değil, oy kullanma hakkına sahip Müslüman vatandaşların da listelerden çıkarıldığı anlaşıldı. Eleştirmenler, özellikle Müslümanlar ve muhalefete yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların bu oy gasbından etkilenmiş olabileceğine dikkati çekiyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 3

130 MİLYON KİŞİNİN OY HAKKI TEHLİKEDE!

Financial Times'ın haberinde, Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde yaşayan 60 yaşındaki Mohammed Baba Şerafettin'in yaşadıkları, tartışmanın boyutunu gözler önüne seriyor.

Şerafettin'in ailesi, 1947'de İngiltere'den bağımsızlığın kazanılmasından önceki dönemden bu yana aynı evde yaşıyor. Buna rağmen 17 aile üyesinin ve 13 komşusunun isimlerinin taslak seçmen listesinden çıkarıldığını belirten Şerafettin, görevlilerin ailenin ikamet adresinden kalıcı olarak taşındığını ileri sürdüğünü aktardı.

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Şerafettin, bütün bir ailenin gerekçe gösterilmeden seçmen listesinden çıkarılmasına tepki göstererek, "Burası dünyanın en büyük demokrasisi olarak görülüyor. Seçmenler listeden çıkarıldığında geriye hangi haklarımız kalıyor?" diye sordu.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 4

MODİ'NİN PARTİSİNE SEÇİM AVANTAJI

Skandalın merkezinde, Hindistan Seçim Komisyonunun geçen yıl başlattığı "Özel Yoğun İnceleme" (SIR) bulunuyor. Komisyon, çalışmanın amacını mükerrer kayıtları, hayatını kaybeden seçmenleri ve başka bölgelere taşınan kişileri tespit ederek seçmen listelerini güncellemek olarak açıklıyor.

Ancak eleştirmenler, uygulamanın kapsamı ve yürütülme biçiminin ciddi hak kayıplarına yol açtığını belirtiyor. Özellikle Müslüman seçmenlerin listelerden çıkarılması, ülkedeki Hindu milliyetçisi iktidarın siyasi yaklaşımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 5

Muhalifler, seçmen listelerindeki değişikliklerin BJP'nin Bihar ve Batı Bengal gibi eyaletlerdeki seçim zaferlerinden önce hızlandırıldığına dikkati çekiyor.

Bununla birlikte, yaklaşık 130 milyon kişinin kaydının silinmesi, seçim sistemine duyulan güveni sarsan ve Modi yönetimi üzerindeki baskıyı artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 6

"BU, SEÇMENLERİ HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKMANIN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ"

Seçmen kayıtlarının silinmesine karşı Yüksek Mahkemede davalar açan muhalif aktivist Yogendra Yadav, uygulamanın sıradan bir liste güncellemesinden çok daha ileri gittiğini savundu.

Yadav, yaşananları "insanlık tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte bir siyasi haklardan mahrum bırakma" olarak nitelendirerek, sürecin Hindistan'da kimin seçmen olabileceğine ilişkin kuralları yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Eski seçim komiseri Ashok Lavasa da önceki seçmen listesi güncellemelerinden farklı olarak bu kez mevcut seçmenlerin dahi oy kullanmaya uygunluklarının sorgulandığını belirtti. Lavasa, uygulamayı "agresif, iddialı ve ani" olarak tanımladı.

Yeni sistem kapsamında, isimlerdeki yazım farklılıkları gibi "mantıksal tutarsızlıklar" seçmen kayıtlarının silinmesine gerekçe oluşturabiliyor. Daha önce seçmen listesinde bulunan kişilerden bile vatandaşlıklarını kanıtlamalarının istenmesi, gerekli belgelere ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için ek bir engel yaratıyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 7

MÜSLÜMANLAR "SIZMACI" SÖYLEMİYLE HEDEFTE

Tartışmayı daha da derinleştiren gelişmelerden biri, hükümet çevrelerinin seçmen listelerinin güncellenmesini "sızmacıların" oy kullanmasını engelleme gerekçesiyle savunması oldu. Bu ifade, Hindistan'daki siyasi tartışmalarda çoğunlukla komşu Bangladeş'ten gelen Müslüman göçmenleri tanımlamak için kullanılıyor.

Muhalifler ve hak savunucuları, bu söylemin Müslüman azınlığın siyasi hakları üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Seçmen kayıtlarının silinmesiyle ilgili uygulamalar, Hindistan'da dini kimlik, vatandaşlık ve siyasi temsil konularını yeniden gündemin merkezine taşıyor.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 8

YENİ DELHİ'DE PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Seçmen kayıtlarının silinmesine yönelik tepkiler başkent Yeni Delhi'de sokaklara taşındı. Göstericiler, Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını talep ederken uygulamayı "oy hırsızlığı" olarak nitelendiriyor.

Muhalefet lideri Rahul Gandhi de Kumar'ın süreci "tek taraflı ve keyfi" biçimde yürüttüğü iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 9

Seçim Komisyonu ise kurum içindeki görüş ayrılıklarının olağan değerlendirme sürecinin parçası olduğunu ve nihai kararların oy birliğiyle alındığını açıkladı. Komisyon, yanlışlıkla listelerden çıkarılan ve oy kullanma hakkına sahip kişilerin kayıtlarının yeniden yapılması için ekim ayının başında talimat verdi.

Haydarabad'da yaşayan 76 yaşındaki çekçek sürücüsü Syed Aijaz da adı taslak listeden çıkarılan kişiler arasında yer alıyor. Aijaz, yaşananların kendisini ülkesinde yabancı hissettirdiğini belirterek, "Oy kullanma hakkımızı elimizden alarak Hintli olma haklarımızı da elimizden alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adı seçmen listelerinden çıkarıldı; Müslümanların siyasi hakları gasp edildi 10

Hindistan'da yaklaşık 130 milyon kişinin adının seçmen listelerinden çıkarılmasıyla başlayan skandal, artık yalnızca sözde "idari bir düzenleme meselesi" olmaktan çıktı.

Müslüman azınlığın siyasi temsili, seçimlerin güvenilirliği ve iktidarın demokratik kurumlarla ilişkisi üzerindeki soru işaretleri büyürken, gözler Telangana'da gelecek ay yayımlanması beklenen nihai seçmen listesine çevrildi.

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