Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın toplantısında ABD Başkanı'na “kocam” diye hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın toplantısında yaptığı dil sürçmesiyle gündeme geldi. Ailesi ve dört çocuğuyla iş hayatını nasıl dengeleyeceği sorusunu yanıtlarken Trump'a "başkanım" diye hitap etmek isterken "kocam" demesiyle başlayan karışıklık, salonda gülüşmelere neden oldu. Yalnızca üç muhabire söz veren ve Ukrayna konusunda kritik bir soruyu yanıtlayamayan Zacharia'nın ilk performansı ABD basınında da eleştirilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yeni sözcüsü Katie Zacharia, görevindeki ilk basın toplantısında yaptığı gafla gündeme oturdu. Salı günü kürsüye çıkan 41 yaşındaki Zacharia, ailesi ve dört çocuğuyla yeni görevini nasıl dengeleyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken Trump'ı kocasıyla karıştırdı. Zacharia, "Çocuklarımla akşamları vakit geçirememek kesinlikle kabul edilemez. Yani, başkanım, pardon, kocam..." ifadelerini kullandı. Ardından kendi hatasına gülerek, "Bu iyi oldu." dedi. Salonda gülüşmelere neden olan bu an, Zacharia'nın ilk basın toplantısının en çok konuşulan bölümlerinden biri hâline geldi.

8 DAKİKA METİN OKUDU, SADECE 3 MUHABİRE SÖZ VERDİ Zacharia'nın ilk basın toplantısı yalnızca yaptığı gafla değil, kısa sürmesi ve soru-cevap bölümünün sınırlı tutulmasıyla da dikkat çekti. New York Times'ın (NYT) haberine göre yeni sözcü, yaklaşık sekiz dakika boyunca önündeki metinden konuştu. Kameralara zaman zaman bakan Zacharia, ardından soruları almaya hazır olduğunu açıkladı ancak yalnızca üç muhabire söz verdi. Associated Press (AP) de Zacharia'nın ilk basın toplantısının yaklaşık 14 dakika sürdüğünü ve soruların Trump yönetimine yakın çizgide yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilerinden geldiğini bildirdi. Zacharia'nın söz verdiği kuruluşlar arasında Breitbart, Fox News ve Daily Mail yer aldı. Basın toplantısının büyük bölümünü hazırladığı metni okuyarak geçiren yeni sözcü, gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kürsüye geldiğinde ise zor anlar yaşadı.

UKRAYNA SORUSUNA YANIT VEREMEDİ Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki en dikkat çekici anlardan biri, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurup durdurmadığına ilişkin soruyla yaşandı. Fox News muhabiri, Washington ile Kiev arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği bir dönemde ABD yönetiminin Ukrayna'ya istihbarat sağlamayı durdurup durdurmadığını sordu. Ancak Trump'ın yeni sözcüsü soruya doğrudan yanıt veremedi. "Bu konuda size daha sonra dönüş yapmam gerekecek." diyen Zacharia, Washington'da günlerdir gündemin üst sıralarında yer alan bir konuda açıklama yapmaktan kaçındı. ABD basınında yayımlanan değerlendirmelerde, yeni sözcünün ilk basın toplantısında yönetimin önemli gündem maddelerine ilişkin sorular karşısında hazırlıksız yakalandığına dikkat çekildi.

KİMBERLY GUILFOYLE İÇİN İSTİFA AÇIKLAMASI YAPTI Zacharia'nın ilk basın toplantısında duyurduğu en önemli gelişme ise ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un görevine ilişkin oldu. Bir muhabirin Guilfoyle'un geleceğini sorması üzerine Zacharia, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik." açıklamasında bulundu. Bu açıklama, basın toplantısında dikkatleri bir anda yeni sözcünün üzerine çevirdi. Muhabirler gelişmeye ilişkin ayrıntıları öğrenmek için yeni sorular yöneltmeye hazırlanırken Zacharia, başkanın ayrılma saatinin yaklaştığını belirterek toplantıyı bitirmek istediğini söyledi. Gazetecilerin daha fazla soru sorma çabalarına rağmen Zacharia kürsüden ayrılmaya yöneldi. Guilfoyle'un görevine ilişkin açıklama, kısa süren basın toplantısının en önemli haberlerinden biri oldu.