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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros

Dünyanın birçok ülkesinde benzer sloganlarla halkı galeyana getirip devletlere ekonomik zarar vermek isteyen spekülatör ve isyan mühendisi George Soros, Türkiye'ye büyük zararı dokunan Gezi Parkı eylemlerinde de yönetmen koltuğundaydı. Amerikalılar onu ''borsa spekülatörü'' olarak biliyor ama bu, buz dağının görünen yüzü. Dünyanın geri kalanında ise bizzat fonladığı vakıflar sayesinde ülkeleri karıştıran, iktisadi ve sosyal olarak darbeler vurarak istediğini almaya çalışan bir canavar olarak biliniyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 12:38
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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros

Türkiye'deki bazı büyükelçilerin Osman Kavala açıklamalarına George Soros'un oğlundan destek geldi. Konu, akıllara dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize etmekle suçlanan Soros ailesi ve vakıflarının faaliyetlerini akıllara getirdi.

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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros
George Soros, 91 yaşında bir Macar Yahudisi. Türkiye, adını Gezi Parkı olaylarında duydu.
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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros

Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros
Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.
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Kan-darbe-gözyaşı-ekonomik krizler! Dünyanın başına bela olan isim George Soros

DOĞU AVRUPA'YA SIRA DIŞI YARDIMLAR

Soros, komünizmin çökmesinin ardından faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştırdı. Bu bölgedeki ülkelere yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yardımlarının önüne geçti.

Doğu Avrupa'da yapılan devrimlere finansman sağladığı, Soros hakkındaki en çok dile getirilen iddia.

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