26 Ekim 2021, Salı
SON DAKİKA İtalya’da vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı
İtalya'nın Sicilya bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı. Bölgede sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri elektriksiz kalırken, Katanya ve çevre kentlerde okullar tatil edildi.
Öte yandan selin etkili olduğu Katanya bölgesinde Belediye Başkanı Salvo Pogliese, vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaları konusunda uyardı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 23:20 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 23:22
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5