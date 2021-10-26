SON DAKİKA İtalya’da vatandaşlara evden çıkmayın uyarısı

VATANDAŞLARI EVDEN ÇIKMAYIN ÇAĞIRISI



Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese yaptığı açıklamada, Sicilya'nın doğu bölgelerinde "benzeri görülmemiş" olağanüstü hava olayları yaşadığını ifade ederek, "durumun ciddi" olduğunu belirtti. Pogliese, Katanya'da temel hizmetler dışındaki tüm işletmelerin bu gece yarısına kadar kapatılmasını emrederken, "Tüm vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaya çağırıyorum, çünkü yollar su dolu" dedi.



İtalya Sivil Koruma Dairesi, Salı günü Sicilya ve komşu Calabria bölgeleri için en şiddetli hava uyarısını yayınladı. Ajans, bu bölgelerde şiddetli yağmur, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklanan potansiyel can ve mal hasarı riski konusunda uyardı.

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