Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve diğer Batılı istihbarat örgütleriyle Suudi gizli servisini yıllarca koordine eden Cabri, herkesin ve her şeyin dosyasına sahipti. Ünlü istihbaratçı, güvenlik sırlarının yanı sıra Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens MBS'nin finansal anlaşmalarına da erişebiliyordu.