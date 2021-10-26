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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman'ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

Öldürülmeden Suudi Arabistan'dan kaçmayı başaran gizli servis yöneticisi Saad el Cabri, çarpıcı açıklamlarda bulundu. ABD'de bir televizyon kanalında Velihat Prens Selman'ın planlarının tüm detaylarını anlattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:34
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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ülkesinden yalnızca bir kişinin firar etmesini engelleyemedi: Üst düzey istihbaratçı Saad el Cabri.

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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

Kısaca MBS olarak bilinen Veliaht Prens, Kanada'ya kaçan Cabri'yi yakalamak istedi ancak başarısız oldu. İstihbaratçının oğullarını gözaltına alıp rehin tutan, erkek kardeşini de yakalayan Veliaht Prens'in Cabri'den korkmasının nedeni ise, elindeki belgelerdi.

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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve diğer Batılı istihbarat örgütleriyle Suudi gizli servisini yıllarca koordine eden Cabri, herkesin ve her şeyin dosyasına sahipti. Ünlü istihbaratçı, güvenlik sırlarının yanı sıra Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens MBS'nin finansal anlaşmalarına da erişebiliyordu.

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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

Saad El Cabri, bir televizyon röportajında Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2015 yılında hayatını kaybeden ülkenin eski kralı Abdullah'ı öldürmeyi teklif ettiğini söyledi.

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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman’ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar

ABD'nin CBS televizyonundaki 60 Dakika programına çıkan Cabdi, röportajda Valiaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2014 yılında babasının tahta geçmesi için anlattığı planı ifşa etti.