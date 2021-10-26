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Öldürülmeden ülkeden kaçtı! Veliaht Prens Selman'ın tüm suikast planlarını deşifre etti! Dünyayı şoke eden açıklamalar
Öldürülmeden Suudi Arabistan'dan kaçmayı başaran gizli servis yöneticisi Saad el Cabri, çarpıcı açıklamlarda bulundu. ABD'de bir televizyon kanalında Velihat Prens Selman'ın planlarının tüm detaylarını anlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:34Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:34