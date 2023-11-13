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İtalya'dan dünyaya kırmızı kodlu uyarı: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, kül ve lav püskürttü. İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:06
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İtalya kırmızı kodlu uyarı geçti: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 300 metre civarında olan Etna Yanardağı, dün akşamüstü kül ve lav püskürtmeye başladı.

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İtalya kırmızı kodlu uyarı geçti: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya şubesinin açıklamasında, Etna'nın güneydoğusundaki kraterden güçlü bir lav akışı olduğu ve yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

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İtalya kırmızı kodlu uyarı geçti: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

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İtalya kırmızı kodlu uyarı geçti: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Etna'nın püskürttüğü küller sebebiyle Zafferana gibi yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde de pek çok cadde ve aracın üstünün küllerle kaplandığı bildirildi.

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İtalya kırmızı kodlu uyarı geçti: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.