PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı hedef alan açıklamaları, Karayipler'de tansiyonu yükseltti. İran dosyasının ardından Küba'ya odaklanacaklarını söyleyen Trump, Havana yönetimini sert sözlerle eleştirirken, adada yaşanan derin enerji krizi ve ABD'nin artan baskısı askeri müdahale senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ise Washington'ın Latin Amerika'da yeni bir güç mücadelesi yürüttüğüne dikkat çekiyor.

Küba'nın durumunun iyi olmadığını ve başarısız bir ülke olduğunu savunan Trump, "Bakın durumları iyi değil. Küba'yı doğru zamanda konuşacağız " sözleriyle operasyon sinyali verdi. Trump ayrıc a, "Her şeyi sırayla yapmayı severim. Şu İran İslam Cumhuriyeti işini bir halledelim, Küba'ya da bakacağız. Onlara yardım etmek istiyoruz, Küba için çok güzel planlarımız var" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel operasyonlarının önceliğini belirterek, "Önce İran işini bir halledelim. O iş biter bitmez, dönüş yolunda kısa bir ara verip Küba'ya da bakacağız" ifadelerini kullandı.

ADADA HAYAT FELÇ: ELEKTRİK, SU VE YAKIT KRİZİ

ABD'nin dört aydır sürdürdüğü petrol ambargosu nedeniyle Küba, tarihin en ağır enerji krizlerinden birini yaşıyor. Günlük yaşamın tamamen felç olduğu adada bir Küba vatandaşı, "40 saatten fazla süredir elektriksiziz. Buzdolaplarındaki yiyecekler bozuluyor, elde edilebilen az miktardaki yiyecek bile yetersiz" dedi

. Çaresiz durumda olduklarını belirten bir başka yerel sakin ise, "Çıkar yol bulamıyoruz, Küba Devlet Petrol Şirketi'nden bilgi almaya çalışıyorum ama çıt çıkmıyor. Bir yandan da küçük bir oğlum var, onun için benzin arıyorum" ifadelerini kullandı.