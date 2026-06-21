PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar
Seçim döneminde dünyadaki tüm savaşları bitireceğini vadeden ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi Küba oldu. Bir yandan Grönland'ı satın alma tehditleriyle Avrupa'yı, diğer yandan enerji ablukalarıyla Latin Amerika'yı sarsan Trump, Venezuela operasyonunun ardından potaya bu kez Küba'yı koydu. Karayipler'de savaş gemileri konuşlandırılırken, Küba halkı 40 saati aşan elektrik kesintileri ve derinleşen enerji kriziyle adeta hayata tutunmaya çalışıyor. ABD'nin 'Donroe Doktrini' olarak adlandırılan yeni stratejisi, bölgeyi topyekun bir askeri müdahale riskinin eşiğine getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı hedef alan açıklamaları, Karayipler'de tansiyonu yükseltti. İran dosyasının ardından Küba'ya odaklanacaklarını söyleyen Trump, Havana yönetimini sert sözlerle eleştirirken, adada yaşanan derin enerji krizi ve ABD'nin artan baskısı askeri müdahale senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ise Washington'ın Latin Amerika'da yeni bir güç mücadelesi yürüttüğüne dikkat çekiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, küresel operasyonlarının önceliğini belirterek, "Önce İran işini bir halledelim. O iş biter bitmez, dönüş yolunda kısa bir ara verip Küba'ya da bakacağız" ifadelerini kullandı.
Küba'nın durumunun iyi olmadığını ve başarısız bir ülke olduğunu savunan Trump, "Bakın durumları iyi değil. Küba'yı doğru zamanda konuşacağız" sözleriyle operasyon sinyali verdi. Trump ayrıca, "Her şeyi sırayla yapmayı severim. Şu İran İslam Cumhuriyeti işini bir halledelim, Küba'ya da bakacağız. Onlara yardım etmek istiyoruz, Küba için çok güzel planlarımız var" şeklinde konuştu.
ADADA HAYAT FELÇ: ELEKTRİK, SU VE YAKIT KRİZİ
ABD'nin dört aydır sürdürdüğü petrol ambargosu nedeniyle Küba, tarihin en ağır enerji krizlerinden birini yaşıyor. Günlük yaşamın tamamen felç olduğu adada bir Küba vatandaşı, "40 saatten fazla süredir elektriksiziz. Buzdolaplarındaki yiyecekler bozuluyor, elde edilebilen az miktardaki yiyecek bile yetersiz" dedi
. Çaresiz durumda olduklarını belirten bir başka yerel sakin ise, "Çıkar yol bulamıyoruz, Küba Devlet Petrol Şirketi'nden bilgi almaya çalışıyorum ama çıt çıkmıyor. Bir yandan da küçük bir oğlum var, onun için benzin arıyorum" ifadelerini kullandı.
"BU REJİMDEN KURTULMAMIZ LAZIM"
Beyaz Saray'ın Küba'ya yönelik sert tutumu, rejimi tamamen ortadan kaldırma hedefi üzerine kurulu. Trump, Küba'daki yönetim için, "Bence biliyorsunuz şu rejimden kurtulmamız lazım. Çok sert, çok çirkin bir rejim" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı, Miami'deki zengin Küba kökenli göçmenlere de seslenerek, "Miami'deki en zengin insanlardan bazıları Kübalı. İnanılmazlar ve onlara iyi bakacağız. Topraklarına geri dönmelerine izin vereceğim" sözleriyle mülkiyet ve geri dönüş vaadinde bulundu.