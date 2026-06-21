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PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Seçim döneminde dünyadaki tüm savaşları bitireceğini vadeden ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi Küba oldu. Bir yandan Grönland'ı satın alma tehditleriyle Avrupa'yı, diğer yandan enerji ablukalarıyla Latin Amerika'yı sarsan Trump, Venezuela operasyonunun ardından potaya bu kez Küba'yı koydu. Karayipler'de savaş gemileri konuşlandırılırken, Küba halkı 40 saati aşan elektrik kesintileri ve derinleşen enerji kriziyle adeta hayata tutunmaya çalışıyor. ABD'nin 'Donroe Doktrini' olarak adlandırılan yeni stratejisi, bölgeyi topyekun bir askeri müdahale riskinin eşiğine getirdi.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı hedef alan açıklamaları, Karayipler'de tansiyonu yükseltti. İran dosyasının ardından Küba'ya odaklanacaklarını söyleyen Trump, Havana yönetimini sert sözlerle eleştirirken, adada yaşanan derin enerji krizi ve ABD'nin artan baskısı askeri müdahale senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ise Washington'ın Latin Amerika'da yeni bir güç mücadelesi yürüttüğüne dikkat çekiyor.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 2

ABD Başkanı Donald Trump, küresel operasyonlarının önceliğini belirterek, "Önce İran işini bir halledelim. O iş biter bitmez, dönüş yolunda kısa bir ara verip Küba'ya da bakacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN GÜNEY AMERİKA'DAKİ ASIL AMACI NE?

Küba'nın durumunun iyi olmadığını ve başarısız bir ülke olduğunu savunan Trump, "Bakın durumları iyi değil. Küba'yı doğru zamanda konuşacağız" sözleriyle operasyon sinyali verdi. Trump ayrıca, "Her şeyi sırayla yapmayı severim. Şu İran İslam Cumhuriyeti işini bir halledelim, Küba'ya da bakacağız. Onlara yardım etmek istiyoruz, Küba için çok güzel planlarımız var" şeklinde konuştu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 3

ADADA HAYAT FELÇ: ELEKTRİK, SU VE YAKIT KRİZİ
ABD'nin dört aydır sürdürdüğü petrol ambargosu nedeniyle Küba, tarihin en ağır enerji krizlerinden birini yaşıyor. Günlük yaşamın tamamen felç olduğu adada bir Küba vatandaşı, "40 saatten fazla süredir elektriksiziz. Buzdolaplarındaki yiyecekler bozuluyor, elde edilebilen az miktardaki yiyecek bile yetersiz" dedi

. Çaresiz durumda olduklarını belirten bir başka yerel sakin ise, "Çıkar yol bulamıyoruz, Küba Devlet Petrol Şirketi'nden bilgi almaya çalışıyorum ama çıt çıkmıyor. Bir yandan da küçük bir oğlum var, onun için benzin arıyorum" ifadelerini kullandı.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 4

"BU REJİMDEN KURTULMAMIZ LAZIM"
Beyaz Saray'ın Küba'ya yönelik sert tutumu, rejimi tamamen ortadan kaldırma hedefi üzerine kurulu. Trump, Küba'daki yönetim için, "Bence biliyorsunuz şu rejimden kurtulmamız lazım. Çok sert, çok çirkin bir rejim" değerlendirmesinde bulundu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 5

ABD Başkanı, Miami'deki zengin Küba kökenli göçmenlere de seslenerek, "Miami'deki en zengin insanlardan bazıları Kübalı. İnanılmazlar ve onlara iyi bakacağız. Topraklarına geri dönmelerine izin vereceğim" sözleriyle mülkiyet ve geri dönüş vaadinde bulundu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 6

21. YÜZYILIN YENİ STRATEJİSİ: DONROE DOKTRİNİ
Trump yönetiminin Latin Amerika politikasını analiz eden uzmanlar, klasik Monroe Doktrini'nin yerini "Donroe Doktrini"nin aldığını belirtiyor. Bir siyasi analist, "Trump başa geldiği an itibarıyla 21. yüzyıl Monroe Doktrini'ni ilan etti. Buradaki temel tablo, Trump'ın sistem içerisinde Amerika'nın kırmızı çizgilerini yeniden çektiği bir gerçekliktir" şeklinde konuştu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 7

Uzmanlar, Küba'nın anti-sömürgecilik ve anti-emperyalizmin tarihsel hafıza merkezi olduğunu belirterek, ABD'nin bu kaleyi düşürmek için askeri bir operasyonun hem meşruiyetini hem de altyapısını hazırladığını ifade etti.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 8

VENEZUELA'NIN KESİLEN CAN DAMARI
Küba'nın yaşadığı krizin merkezinde Venezuela ile olan enerji bağı bulunuyor. Bir uzman, "Venezuela yönetimi Küba'ya ucuz enerji veriyordu. Bu enerji fabrikaları tüttürüyor, okulları açıyor, sağlık sistemini ilerletiyordu. Venezuela'nın desteğiyle yaşayan bir Küba vardı ama artık bu damar kesildi" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı. ABD'nin müdahalesinde Maduro'yu koruyanların çoğunun Kübalı muhafızlar olduğu iddia edilirken, Trump'ın "Yarım küremizi geri alıyoruz" çıkışı, Latin Amerika'daki sol iktidarlara yönelik topyekun bir temizlik harekatı olarak yorumlanıyor.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 9

ASKERİ MÜDAHALE AN MESELESİ Mİ?
Pentagon kaynaklarından sızan bilgilere göre, ABD savaş gemileri Karayipler'de konuşlanmış durumda. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Guantanamo Körfezi'ndeki birliklere hitaben yaptığı "Yarım küremizi geri alıyoruz" konuşması, sıcak günlerin habercisi olarak görülüyor. Bir askeri yetkili, "Trump'ın tek bir emriyle Küba'ya askeri müdahale an meselesi olabilir. Monroe Doktrini sadece yürürlükte kalmayacak, Roosevelt'in ek kararları da aynen devam edecek" ifadelerini kullanarak, yarım küredeki her bir toprak parçasının ABD için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 10

RUSYA'DAN KÜBA'YA DESTEK TANKERİ
ABD kuşatması sürerken, Rusya'nın Küba'ya olan desteği de devam ediyor. Putin, "ABD yönetimiyle Küba meselesi hakkında temaslarımız oldu. Küba'ya petrol ürünleriyle dolu bir tanker gönderdik. Küba bizim için dost bir ülkedir ve ilişkilerimiz on yıllardır geleneksel olarak kurulmuştur" şeklinde konuştu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 11

Bu durum, Küba üzerindeki hakimiyet mücadelesinin sadece bölgesel değil, küresel bir güç savaşına dönüştüğünü gösteriyor.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 12

MİGUEL DİAZ-CANEL'İN ÜÇ SENARYOSU
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine karşı üç farklı senaryo üzerinde durduğunu açıkladı. Bir uzman, Diaz-Canel'in bu senaryoları şu şekilde aktardığını belirtti:

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 13

"Birincisi ekonomik boğma; ambargolarla halkı patlama noktasına getirmek. İkincisi siyasal dönüşüm; ekonomik krizle birlikte yönetimi değiştirmek. Üçüncüsü ve en kötüsü ise askeri operasyon." Küba yönetiminin bu tehditlere karşı sonuna kadar mücadele edeceği vurgulanırken, adada "Kübalılar çok cesuruz ve geri adım atmayacağız. Gelirlerse savaşmak zorunda kalacaklar çünkü Küba karşılık verir" mesajı hakim.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 14

JEOSÖMÜRGECİLİK VE YER ALTI KAYNAKLARI
Trump'ın Latin Amerika odağının sadece ideolojik değil, aynı zamanda ekonomik bir temel taşıdığı belirtiliyor.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 15

"Jeosömürgecilik" kavramını kullanan bir uzman, "Trump bir bölgeye bayrağını dikip 'burası benim' demiyor ama 'buranın kaynakları benim' diyor. Grönland'dan Panama'ya kadar uzanan bu yeni hat, 19. yüzyılın imparatorluk formatının 21. yüzyıla uyarlanmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 16

Özellikle Küba'nın stratejik konumu ve Latin Amerika'daki değerli madenlerin, ABD'nin bu agresif politikasının asıl hedefi olduğu kaydediliyor.

PERSPEKTİF | Bir sonraki hedef Küba mı? Trump'tan Güney Amerika'daki yeni strateji! "Jeosömürgecilik" ile hedef kaynaklar 17
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