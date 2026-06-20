Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!"
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yeni Air Force One uçağını kamuoyuna tanıttı. Trump, Katar'ın ABD'ye bağışladığı ve "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelendirdiği yeni başkanlık uçağıyla ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı. İşte Katar'ın son derece lüks dizayn ettiği uçaktan görüntüler...
Trump, daha büyük boyutlardaki yeni uçak için Maryland'deki Joint Base Andrews Üssü'nde inşa edilen yeni hangarda yaptığı açıklamada, "Bu uçak muhtemelen bir daha asla görülemeyecek bir seviyede inşa edildi" dedi.
ABD Başkanı, diğer dünya liderlerinin daha gösterişli uçaklara sahip olmasını "saçmalık" olarak nitelendirerek, yeni Air Force One'ın bu duruma son vereceğini ifade etti.
"UÇAN BEYAZ SARAY'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
Yeni uçağın önünde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bu uçak, daha önce hiç kimsenin görmediği bir lüks seviyesinde uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldü."
Uçağın işçiliğini öven Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu uçağın işçiliği... Gördüğünüzde inanamayacaksınız. Kullanılan ahşabın kalitesi, malzemelerin kalitesi, motorların kalitesi... Bu motorlar dünyanın en iyileri. Bunların benzeri yok."
Trump ayrıca Katar Emiri'ne teşekkür ederek, "Bu gerçekten büyük bir onur. Katar Emiri'ne teşekkür etmek istiyorum. Kendisi harika bir insan." dedi.
BASIN MENSUPLARINA UÇAK TURU
Trump, hafta sonunu geçirmek üzere Maryland'deki Camp David'e gitmeden önce, kendisini takip eden basın mensuplarını yeni uçağı gezmeye davet etti.
Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 tipi uçak, "gökyüzündeki saray" lakabıyla anılıyor.