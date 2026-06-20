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Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yeni Air Force One uçağını kamuoyuna tanıttı. Trump, Katar'ın ABD'ye bağışladığı ve "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelendirdiği yeni başkanlık uçağıyla ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı. İşte Katar'ın son derece lüks dizayn ettiği uçaktan görüntüler...

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 1

Trump, daha büyük boyutlardaki yeni uçak için Maryland'deki Joint Base Andrews Üssü'nde inşa edilen yeni hangarda yaptığı açıklamada, "Bu uçak muhtemelen bir daha asla görülemeyecek bir seviyede inşa edildi" dedi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 2

ABD Başkanı, diğer dünya liderlerinin daha gösterişli uçaklara sahip olmasını "saçmalık" olarak nitelendirerek, yeni Air Force One'ın bu duruma son vereceğini ifade etti.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 3

"UÇAN BEYAZ SARAY'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Yeni uçağın önünde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uçak, daha önce hiç kimsenin görmediği bir lüks seviyesinde uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldü."

Uçağın işçiliğini öven Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uçağın işçiliği... Gördüğünüzde inanamayacaksınız. Kullanılan ahşabın kalitesi, malzemelerin kalitesi, motorların kalitesi... Bu motorlar dünyanın en iyileri. Bunların benzeri yok."

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 4

Trump ayrıca Katar Emiri'ne teşekkür ederek, "Bu gerçekten büyük bir onur. Katar Emiri'ne teşekkür etmek istiyorum. Kendisi harika bir insan." dedi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 5

BASIN MENSUPLARINA UÇAK TURU

Trump, hafta sonunu geçirmek üzere Maryland'deki Camp David'e gitmeden önce, kendisini takip eden basın mensuplarını yeni uçağı gezmeye davet etti.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8 tipi uçak, "gökyüzündeki saray" lakabıyla anılıyor.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 6

Yeni uçak, halen kullanılan başkanlık uçaklarından yaklaşık 5,5 metre daha uzun. Kanat açıklığı ise yaklaşık 9 metre daha geniş. Kabin bölümü de mevcut Air Force One'lardan daha büyük.

Trump, George H.W. Bush döneminden bu yana hizmet veren mevcut iki Boeing 747'nin şimdiye kadar 96 ülkeye uçtuğunu ve 223 yurt dışı ziyaretinde kullanıldığını hatırlattı.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 7

Daha küçük boyuttaki Air Force One versiyonlarının ise Trump'ın New Jersey'deki golf kulübüne yaptığı ziyaretler gibi bölgesel havaalanlarına yapılan uçuşlarda kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 8

KATAR TARAFINDAN BAĞIŞLANDI

Yeni Boeing 747-8, Katar tarafından geçen yıl ABD'ye bağışlandı.

Habere göre Katar, Trump yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yatırım ve diplomatik destek vaatlerinde bulunmuştu. Körfez ülkesi ayrıca katil İsrail'in abluka ve soykırım uyguladığı Gazze'deki barış görüşmelerine destek verirken, son dönemde İran ile yürütülen diplomatik temaslarda da arabuluculuk rolü üstlendi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 9

Trump, uçağın dış tasarımında da değişikliğe gitti. Kennedy döneminden bu yana kullanılan açık mavi renk düzeni kaldırılarak daha koyu kırmızı ve mavi tonları tercih edildi. Boya tasarımına ayrıca dalgalanan Amerikan bayrağını andıran yeni detaylar eklendi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 10

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN KABUL ETTİ

Trump, yeni uçağı kabul ederken hem Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi müttefiklerinden hem de muhafazakâr medya çevrelerinden eleştiriler aldı.

Eleştirilerde, ulusal güvenlik riskleri ve yabancı bir devlete karşı bağımlılık oluşabileceği yönündeki kaygılar dile getirildi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 11

Güvenlik uzmanları da Katar'a ait bir uçağın başkanlık uçağına dönüştürülmesinin "kapsamlı değişiklikler ve detaylı denetimler gerektireceğini" savundu.

Ancak Trump, uçağı kabul etme kararını defalarca savundu.

"Bu hediyeyi reddetmek aptallık olurdu." diyen Trump, mevcut Air Force One uçaklarının yaşlı ve yıpranmış durumda olduğunu vurguladı.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 12

Trump ayrıca Boeing'in yeni nesil Air Force One siparişlerini teslim etme sürecinin çok yavaş ilerlemesinden de şikâyet etti.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 13

ABD Başkanı, Katar'dan alınan bu uçağın ileride hizmet dışına çıkarılmasının ardından kendi başkanlık kütüphanesinde sergileneceğini de açıkladı.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 14

"TÜRKİYE'YE BUNUNLA GİDECEĞİM!"

Trump, yeni başkanlık uçağını kısa süre içinde uluslararası seyahatlerde kullanmaya başlayacağını söyledi.

ABD Başkanı, gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye bu uçakla geleceğini açıkladı.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 15

Kasım ayında gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'e yapacağı seyahatte de yeni Air Force One'ı kullanacağını belirtti.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 16

Trump ayrıca uçağın, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray üzerinde gerçekleştirilecek hava gösterilerinde filoya öncülük edeceğini söyledi.

Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!" 17

Başkan, yeni uçakta Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından sağlanan Starlink uydu internet sisteminin de bulunduğunu açıkladı.

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