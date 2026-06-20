Trump yeni Air Force One'ı tanıttı Katar'a teşekkür etti "Türkiye'ye bununla gideceğim!"

Yeni uçak, halen kullanılan başkanlık uçaklarından yaklaşık 5,5 metre daha uzun. Kanat açıklığı ise yaklaşık 9 metre daha geniş. Kabin bölümü de mevcut Air Force One'lardan daha büyük.

Trump, George H.W. Bush döneminden bu yana hizmet veren mevcut iki Boeing 747'nin şimdiye kadar 96 ülkeye uçtuğunu ve 223 yurt dışı ziyaretinde kullanıldığını hatırlattı.