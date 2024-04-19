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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

ABD merkezli Global Firepower dünyanın en güçlü ordularının listesini yayınladı. Bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran 3 sıra birden atlayan Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı. Listenin ilk sırasında ise 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer aldı. İşte dünyanı en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sıralaması …

Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:48
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

Dünyanın en güçlü ordularını belli oldu! ABD merkezli Global Firepower Kuruluşu ülkelerin, Askeri birim mevcudu, mali üretim kapasitesi, lojistik yetenekleri, coğrafi becerileri gibi 60 farklı kategoride değerlendirilerek hazırladığı listede Türkiye 2024 yılında 3 sıra birden atladı. Her yıl hazırlanan listenin ilk sırasında 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD, ikinci sırasında 4 bin 255 askeri hava aracı ile Rusya ve üçüncü sırasında 3 bin 304 askeri hava aracı ile Çin yer alıyor. İşte Türkiye'nin merak edilen sıralaması…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI: İLK 20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

20) İspanya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

19) Almanya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

18) Ukrayna

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…

17) İsrail