19 Nisan 2024, Cuma
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye 3 sıra birden atladı: İşte Türkiye’nin yeni sıralaması…
ABD merkezli Global Firepower dünyanın en güçlü ordularının listesini yayınladı. Bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran 3 sıra birden atlayan Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa'yı geride bıraktı. Listenin ilk sırasında ise 13 bin 209 askeri hava aracı ile ABD yer aldı. İşte dünyanı en güçlü orduları arasında Türkiye'nin sıralaması …
Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:48
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