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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu! Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!
Dev
piton yılanı görenleri şoke etti. Tayland'dan dükkanını açmaya giden bir kişi dev bir piton yılanı ile karşılaştı. Olay anında büyük bir şok yaşayan vatandaş 10 metrelik dev piton yaşattığı paniğin ardından bakın nasıl yakalandı… Giriş Tarihi: 17.01.2021 01:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 01:43
Tayland'da bir kahve dükkanının önüne kadar gelen
piton yılanı işte böyle yakalandı. GALERİ DEVAM EDİYOR
10 metre uzunluğundaki piton yılanı kahve dükkanının önünde sarılı halde görüldü.
Dükkan sahibi, 63 yaşındaki Taylandlı dev yılana rastladığında dükkanını açmak üzereydi.
Panik halde hayvan kurtarıcılarını arayan Taylandlı, yılanın kısa sürede yakalanmasını sağladı.
Dev piton önce başından yakalandı, ancak kurtulmayı başardı.