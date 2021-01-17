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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Dev piton yılanı görenleri şoke etti. Tayland'dan dükkanını açmaya giden bir kişi dev bir piton yılanı ile karşılaştı. Olay anında büyük bir şok yaşayan vatandaş 10 metrelik dev piton yaşattığı paniğin ardından bakın nasıl yakalandı…

Giriş Tarihi: 17.01.2021 01:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 01:43
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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Tayland'da bir kahve dükkanının önüne kadar gelen piton yılanı işte böyle yakalandı.

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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

10 metre uzunluğundaki piton yılanı kahve dükkanının önünde sarılı halde görüldü.

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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Dükkan sahibi, 63 yaşındaki Taylandlı dev yılana rastladığında dükkanını açmak üzereydi.

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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Panik halde hayvan kurtarıcılarını arayan Taylandlı, yılanın kısa sürede yakalanmasını sağladı.

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Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Dev piton önce başından yakalandı, ancak kurtulmayı başardı.