Dükkanı açmak istedi 10 metrelik piton yılanını görünce şoke oldu!

Dev piton yılanı görenleri şoke etti. Tayland'dan dükkanını açmaya giden bir kişi dev bir piton yılanı ile karşılaştı. Olay anında büyük bir şok yaşayan vatandaş 10 metrelik dev piton yaşattığı paniğin ardından bakın nasıl yakalandı…