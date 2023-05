Batı medyasından yeni algı operasyonu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İngiliz The Economist ile Fransız L'Express ile Le Point dergileri, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı kapaklara taşıdı. '2023'ün en önemli seçimi' olduğu sık sık vurgulanan haberlerde 'Erdoğan gitmeli' başlığı ile okuyucularını ve Türk seçmeni yönlendirmeye çalışan The Economist, bir başka haberinde ise 'Erdoğan devrilebilir mi?' diye sordu. Öte yandan ABD gazetesi The Washington Post da benzer bir habere imza attı.