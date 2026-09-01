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Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki görüşmesinde maden suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülümseten anlara sahne oldu.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor. Aliyev, zirve kapsamındaki temasları çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 2

İKİ LİDER TÜRKÇE KONUŞTU
ŞİÖ Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede iki lider, sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi ile konuştu.

ALİYEV VE PEZEŞKİYAN ARASINDA BİŞKEK'TE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyerek Azerbaycan suyunu da denemesini tavsiye etti.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 3

Aliyev, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" derken, Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 4

"BURADA İSTİSU VAR, BEN KENDİM GETİRDİM"

Sohbetin devamında Aliyev, kendi önünde duran Karabağ menşeli maden suyunu işaret ederek Azerbaycan Türkçesiyle, "Burada İstisu var. Ben kendim getirdim" ifadelerini kullandı.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 5

Aliyev'in bu sözleri üzerine Pezeşkiyan tebessüm ederek, "Sen kendine getirmişsin, bize getirmemişsin" yanıtını verdi.

Pezeşkiyan'ın esprili yanıtı salonda bulunan diplomatlar ve heyet üyelerini kahkahaya boğdu. İki lider arasındaki renkli diyalog, görüşmeye gülümseten anlar kattı.

Bişkek'te samimi anlar: Aliyev ve Pezeşkiyan'ın su diyaloğu kahkahaya boğdu 6

RENKLİ ANLAR VİRAL OLDU

Görüşmede yaşanan renkli anlar kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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