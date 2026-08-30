CANLI Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle bir araya geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik diplomasi trafiğine ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan’ın zirvede hitap edeceğini ve dünya liderleriyle çok sayıda ikili temasta bulunacağını açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Türkiye'nin çok yönlü ve aktif dış politikası doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE SOHBET ETTİ
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Bişkek’teki ŞİÖ Zirvesi’nde bir araya gelerek sohbet etti.
İşte ilk kareler...
BAŞKAN ERDOĞAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ'NE KATILDI
Resmi temasları kapsamında Kırgızistan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Zirvenin gerçekleştirildiği Ordo Kongre Merkezi'ne gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından zirve oturumuna geçildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, ŞİÖ+ FORMATLI ZİRVEYE KATILMAK ÜZERE IRIS ORDO KONGRE MERKEZİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikinci gün programına başladı. Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Irıs Ordo Kongre Merkezi'ne geldi.
Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması planlanıyor. Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Deklarasyonu ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
TÜRKİYE, DİYALOG ORTAĞI STATÜSÜNDE
Şanghay İşbirliği Örgütü; Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'tan oluşuyor. Afganistan ve Moğolistan gözlemci üye statüsünde bulunurken, diyalog ortağı ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Maldivler, Myanmar ve Laos yer alıyor.
ŞİÖ, üye ülkeler arasında karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasa dışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji ve çevre alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 2001 yılında kuruldu.