Rus basını ayrıntıları duyurdu: Putin ve Başkan Erdoğan'ın Bişkek görüşmesinde hangi konular masada olacak?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştireceği görüşmenin gündemi Rus basınında yer aldı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un açıklamalarına dayandırılan haberlere göre görüşmede Karadeniz'deki durum, Ukrayna meselesi ve iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacak.
Rusya'nın Interfax haber ajansı, Putin ile Erdoğan'ın 1 Eylül'de Bişkek'te bir araya geleceğini duyurdu. Haberde, görüşmenin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki ana programın tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği belirtildi.
Interfax'ın bugün yayımladığı başka bir haberde de Putin'in Bişkek'teki ikili görüşmeler programında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu ve Rus liderin bugün İran, Tacikistan, Türkiye, Moğolistan, Ermenistan ve Kırgızistan liderleriyle görüşeceği aktarıldı.
MASADA KARADENİZ VE UKRAYNA OLACAK
Rus basınındaki haberlere göre görüşmenin en dikkat çekici başlıklarından birini Karadeniz'deki gelişmeler oluşturacak.
Interfax, Kremlin Yardımcısı Yuri Uşakov'un açıklamalarına dayanarak Putin-Erdoğan görüşmesinde "Karadeniz havzasındaki durumun" ele alınacağını bildirdi. Uşakov, görüşmede genel olarak Ukrayna konusunun da değerlendirileceğini söyledi.
Bu açıklama, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde Karadeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşına ilişkin başlıkların da gündeme gelmesinin beklendiğine işaret ediyor.
RUSYA'DAN TÜRKİYE'DE UKRAYNA MÜZAKERELERİ MESAJI
Görüşme öncesinde Kremlin'den Türkiye'nin Ukrayna müzakerelerindeki rolüne ilişkin de dikkat çeken bir açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Ukrayna konusunda müzakerelerin Türkiye'de yeniden başlatılmasının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki müzakerelere açık olduğunu ancak şu aşamada görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların bulunmadığını söyledi.
EKONOMİK ORTAKLIK DA MASADA
Rus basınına yansıyan bilgilere göre Putin ve Erdoğan'ın görüşmesinde yalnızca bölgesel gelişmeler değil, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin geleceği de değerlendirilecek.
Kremlin Yardımcısı Uşakov, iki liderin görüşmesinde ticari ve ekonomik alanda ikili ortaklığın daha da geliştirilmesine ilişkin konuların ele alınacağını açıkladı.
GÖRÜŞME ŞİÖ PROGRAMININ ARDINDAN
Putin, ŞİÖ Zirvesi için 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te bulunuyor. Rus basınına göre Erdoğan'la görüşme, zirvenin ana etkinliklerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
Interfax, Putin'in 1 Eylül'deki ikili temasları arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnagiyin Hürelsuh, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmelerin bulunduğunu aktardı.