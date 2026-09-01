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Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Bişkek’te samimi görüntüler
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Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Bişkek’te samimi görüntüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde maden suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülüşmelere neden oldu.

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