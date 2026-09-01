Aliyev ve Pezeşkiyan arasında Bişkek’te samimi görüntüler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde maden suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülüşmelere neden oldu.