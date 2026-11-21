İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası anlaşma krizi çıktı! 500 milyon sterlinlik fatura, göç planı ve Brüksel'in kural dayatması ülkeyi ayağa kaldırdı
İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkileri yeniden şekillendirecek anlaşma, Londra'da siyasi deprem etkisi yarattı! AB'nin 500 milyon sterlinlik öğrenci desteği talebi, her yıl 100 bin Avrupalı gence İngiltere kapılarının açılması ve İngiliz Parlamentosu'nun AB yasalarında söz sahibi olamayacak olması tepkileri büyüttü. Başbakan Burnham'ın Brüksel'de verdiği tavizler "Brexit'e ihanet" suçlamalarını beraberinde getirirken, eski Brexit müzakerecisinden "Brüksel tarafından parmağında oynatıldı" çıkışı geldi. İşte 'AB, İngiltere'yi dolandırıyor mu' manşetlerine neden krizin detayları...
İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla imzalanan anlaşma, Londra'da siyasi krize dönüştü. Başbakan Andy Burnham'ın Brüksel ile ilişkileri normalleştirmek ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılmanın önünü açmak amacıyla yürüttüğü müzakereler, İngiliz hükümetinin verdiği tavizler ve AB'nin dayattığı şartlarla tartışmaların odağına yerleşti.
Yaklaşık 500 milyon sterlinlik öğrenci desteği, her yıl 100 bin Avrupalı gencin İngiltere'de çalışmasına imkân tanıyacak program ve İngiliz Parlamentosu'nun söz sahibi olamayacağı AB düzenlemeleri, ülkede tepki çekti.
İngiliz basınında da geniş yankı bulan gelişmelerin ardından Burnham, muhalefetin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Eski Brexit başmüzakerecisi Oliver Lewis, Başbakan'ın Brüksel tarafından adeta parmağında oynatıldığını savunurken Reform UK lideri Nigel Farage, anlaşmayı "Brexit'e ihanet" olarak nitelendirdi.
BRÜKSEL'DE BEKLENMEDİK HAMLE! 500 MİLYON STERLİNLİK FATURA MASAYA KONULDU
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzenlemeyi amaçlayan anlaşmayı imzalamak üzere Brüksel'e gitti. Ancak Avrupa Komisyonu'nun son dakika hamlesi, İngiliz heyetini zor durumda bıraktı.
Daily Mail'in haberine göre AB, İngiliz üniversitelerinde eğitim gören Avrupalı öğrencilere yönelik yaklaşık 500 milyon sterlinlik destek paketinin kabul edilmesi için Burnham'a altı ay süre verdi. Bu şartın yerine getirilmemesi hâlinde sıfırlama anlaşmasının askıya alınabileceği bildirildi.
Brüksel'in talepleri bununla da sınırlı kalmadı. İngiltere'den, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de daha uzun süre yaşamasına ve çalışmasına imkân tanıyacak yeni bir gençlik programını da kabul etmesi istendi.
İngiliz hükümetinin bu kapsamda, 32 yaşın altındaki 100 bin Avrupalı gencin her yıl İngiltere'ye gelerek üç yıla kadar çalışabilmesine imkân tanıyan programı kabul ettiği bildirildi. Programın karşılıklı uygulanmasıyla aynı sayıda İngiliz gencinin de Avrupa ülkelerinde yaşama, çalışma ve eğitim görme imkânı elde etmesi öngörülüyor.