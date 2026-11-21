Yaklaşık 500 milyon sterlinlik öğrenci desteği, her yıl 100 bin Avrupalı gencin İngiltere'de çalışmasına imkân tanıyacak program ve İngiliz Parlamentosu'nun söz sahibi olamayacağı AB düzenlemeleri, ülkede tepki çekti.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla imzalanan anlaşma, Londra'da siyasi krize dönüştü. Başbakan Andy Burnham'ın Brüksel ile ilişkileri normalleştirmek ve Avrupa Birliği'ne yeniden katılmanın önünü açmak amacıyla yürüttüğü müzakereler, İngiliz hükümetinin verdiği tavizler ve AB'nin dayattığı şartlarla tartışmaların odağına yerleşti.

İngiliz basınında da geniş yankı bulan gelişmelerin ardından Burnham, muhalefetin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Eski Brexit başmüzakerecisi Oliver Lewis, Başbakan'ın Brüksel tarafından adeta parmağında oynatıldığını savunurken Reform UK lideri Nigel Farage, anlaşmayı "Brexit'e ihanet" olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzenlemeyi amaçlayan anlaşmayı imzalamak üzere Brüksel'e gitti. Ancak Avrupa Komisyonu'nun son dakika hamlesi, İngiliz heyetini zor durumda bıraktı.

Daily Mail'in haberine göre AB, İngiliz üniversitelerinde eğitim gören Avrupalı öğrencilere yönelik yaklaşık 500 milyon sterlinlik destek paketinin kabul edilmesi için Burnham'a altı ay süre verdi. Bu şartın yerine getirilmemesi hâlinde sıfırlama anlaşmasının askıya alınabileceği bildirildi.

Brüksel'in talepleri bununla da sınırlı kalmadı. İngiltere'den, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de daha uzun süre yaşamasına ve çalışmasına imkân tanıyacak yeni bir gençlik programını da kabul etmesi istendi.