Yapay zekâ çiplerinin küresel lideri Nvidia’da haftalardır gündemi meşgul eden skandallar zinciri CEO Jensen Huang’ın ayrılığıyla sonuçlandı. 1993 yılında şirketi kuran ve 33 yıldır Nvidia’nın yönetiminde bulunan Huang’ın istifası, özel hayatına ilişkin ortaya atılan ilişki iddiaları ve Çin bağlantılı casusluk soruşturmasının ardından geldi.

Skandalın ilk halkasını, Huang'ın Çinli iş insanı Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki oluşturdu. ABD istihbaratının Alice Huang'ı Pekin adına bilgi topladığı şüphesiyle mercek altına aldığı iddia edildi. Alice Huang'ın yöneticiliğini yaptığı Singapur merkezli Megaspeed'in milyarlarca dolarlık Nvidia çipi satın alması ve bu çiplerin Çin'e aktarılmış olabileceği yönündeki şüpheler de tartışmaları büyüttü. Çin yönetimi casusluk iddialarını reddetti. Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek ailesinden özür diledi. Ancak bununla da sınırlı kalmadı. İKİNCİ İLİŞKİ İDDİASI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ The New York Times'ın haberine göre Huang'ın, şirkette kendisine bağlı çalışan üst düzey yöneticilerden Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Böylece Nvidia CEO'su hakkındaki iddialar, şirket içi yönetim ve etik tartışmalarına dönüştü.

YÖNETİM KURULU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI Nvidia yönetim kurulu, Huang hakkındaki iddiaların ardından bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket, soruşturmayı yürütmek üzere hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz'ı görevlendirdi. Yönetim kurulunun Huang'ın geleceğini değerlendirmek üzere toplandığı haberleri de gündeme yansıdı. MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ Nvidia'daki kriz sürerken Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklama da dikkat çekti. Bir kullanıcının "Elon, lütfen Jensen'ı işe al" paylaşımına Musk, "Bu benim için onur olurdu" yanıtını verdi.