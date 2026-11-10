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Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ile Çin arasında küresel yapay zekâ liderliği yarışı hız kesmeden sürerken, dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Çin vatandaşı Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki, casusluk şüphesiyle uluslararası bir istihbarat krizine dönüştü. ABD istihbaratının Pekin yönetimi adına casusluk yaptığı şüphesiyle takibe aldığı Alice Huang ile Jensen Huang arasındaki yakın temaslar ve milyarlarca dolarlık çip anlaşmaları mercek altına alındı. Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda evliliğindeki sadakatsizliği kabul etti.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 1

MİLYARLARCA DOLARLIK ÇİP TRAFİĞİ VE ŞÜPHELİ İLİŞKİ

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in üst düzey yöneticisi Alice Huang'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından casusluk amacıyla devşirilmiş olabileceğine ilişkin istihbarat notu Washington'ı alarma geçirdi.

NVİDİA'DA YASAK AŞK VE CASUSLUK SKANDALI
Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 2

Nvidia CEO'su Jensen Huang ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan Alice Huang'ın geçmişinde HSBC Bankası, Çin devlet televizyonu CCTV ve Hunan TV'deki görevleri dikkat çekti.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 3

İkilinin 2024 yılında Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir barda çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkarken, aynı dönemde Alice Huang'ın yöneticisi olduğu Megaspeed'in Nvidia ile milyarlarca dolarlık mikroçip anlaşmaları yaptığı belirlendi.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 4

Şirketin kurduğu veri merkezlerinin işlem gücünü Çinli internet devi Alibaba'ya kiraladığı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e kaçırılmasına aracılık etmiş olabileceği şüphesi gündeme geldi.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 5

Nvidia yetkilileri ise Alice Huang ile kurulan temasların müşterilerle yapılan olağan görüşmeler kapsamında olduğunu savunarak bunların "beklenmedik ya da alışılmadık olmadığını" belirtti.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 6

JENSEN HUANG'DAN ŞOKE EDEN İTİRAF: "HİÇBİR MAZERETİ YOK"

İddiaların ardından Nvidia çalışanlarına özel bir mesaj gönderen Jensen Huang, evliliğinde eşine sadık kalmadığını kabul etti. Eşi ve çocuklarını incittiğini belirten Huang, davranışlarından dolayı pişmanlığını dile getirerek, "Yaptığımın hiçbir mazereti yok. Derinden üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 7

İtirafın ardından şirkette bağımsız bir tahkikat süreci başlatıldı. Nvidia Yönetim Kurulu ise ABD'nin ulusal güvenliğinin veya şirkete ait ticari sırların tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığı yönündeki değerlendirmesini paylaştı.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 8

BEYAZ SARAY'A CASUSLUK UYARISI: ALICE HUANG İSTİHBARAT RADARINDA

NYT'nin haberinde, ABD istihbaratının Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gözetiminde Alice Huang hakkında kapsamlı bir siber takip yürüttüğü aktarıldı. Hazırlanan raporda, Alice Huang'ın Çin'in ana istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Bakanlığı adına ajanlık yaptığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 9

Jensen Huang ile yakın ilişkisinin ulusal güvenlik riski oluşturabileceği yönündeki bilgiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayındaki Çin ziyareti öncesinde yönetime sunuldu.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 10

Raporda ayrıca Pekin yönetiminin Alice Huang aracılığıyla yapay zeka çiplerine ilişkin gizli bilgiler toplamayı ve Washington'ın çip ihracatına yönelik kısıtlamalarını gevşetmesini sağlamayı hedeflediği öne sürüldü.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 11

Hakkındaki istihbarat raporuna rağmen süreçte herhangi bir adım atmadığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump ise kararından pişmanlık duymadığını açıkladı. Trump, Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su olarak görevine devam etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 12

PEKİN YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLADI

Washington'dan yöneltilen ajanlık ve casusluk suçlamalarını reddeden Çin yönetimi, Alice Huang'ın istihbarat amacıyla devşirildiği iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirdi. Pekin, söz konusu haberlerin "Çin'e yönelik karalamadan başka bir şey olmadığını" savundu.

Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı? 13

Nvidia Yönetim Kurulu tarafından başlatılan bağımsız soruşturmanın nihai sonuçlarının ise henüz açıklanmadığı bildirildi.

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