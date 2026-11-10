Küresel teknoloji devi Nvidia'da casusluk skandalı! CEO'nun ilişki yaşadığı kadın Çin ajanı mı?

ABD ile Çin arasında küresel yapay zekâ liderliği yarışı hız kesmeden sürerken, dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Çin vatandaşı Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki, casusluk şüphesiyle uluslararası bir istihbarat krizine dönüştü. ABD istihbaratının Pekin yönetimi adına casusluk yaptığı şüphesiyle takibe aldığı Alice Huang ile Jensen Huang arasındaki yakın temaslar ve milyarlarca dolarlık çip anlaşmaları mercek altına alındı. Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda evliliğindeki sadakatsizliği kabul etti.

MİLYARLARCA DOLARLIK ÇİP TRAFİĞİ VE ŞÜPHELİ İLİŞKİ The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in üst düzey yöneticisi Alice Huang'ın, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından casusluk amacıyla devşirilmiş olabileceğine ilişkin istihbarat notu Washington'ı alarma geçirdi. NVİDİA'DA YASAK AŞK VE CASUSLUK SKANDALI

Nvidia CEO'su Jensen Huang ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan Alice Huang'ın geçmişinde HSBC Bankası, Çin devlet televizyonu CCTV ve Hunan TV'deki görevleri dikkat çekti.

İkilinin 2024 yılında Tayvan'ın başkenti Taipei'deki bir barda çekilen samimi fotoğrafları ortaya çıkarken, aynı dönemde Alice Huang'ın yöneticisi olduğu Megaspeed'in Nvidia ile milyarlarca dolarlık mikroçip anlaşmaları yaptığı belirlendi.

Şirketin kurduğu veri merkezlerinin işlem gücünü Çinli internet devi Alibaba'ya kiraladığı, ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e kaçırılmasına aracılık etmiş olabileceği şüphesi gündeme geldi.