Nvidia'nın kurucularından Jensen Huang, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biriyken özel hayatına ilişkin iddialar nedeniyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Şirketin 12 Kasım'da açıkladığı istifa kararı, peş peşe gelen ilişki iddialarının ardından geldi. Ancak istifayla birlikte tartışmalar sona ermedi. Reuters'ın yeni özel haberi, skandallar zincirine bir halka daha ekledi.

ÜÇÜNCÜ İLİŞKİ İDDİASI ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı özel haberine göre Jensen Huang'ın, daha önce gündeme gelen iki ilişkinin dışında Nvidia'da çalışan başka bir kadınla da yakın ilişkisi bulunuyordu.

Haberde, söz konusu kadının kimliği açıklanmadı. Reuters, kadına ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını bildirdi. Nvidia yönetimi ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Huang, Kimberly Powell ve şirket yönetim kurulu temsilcisi de Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu gelişme, Huang hakkındaki ilişki iddialarının boyutunu değiştirdi. Daha önce gündeme gelen iki ayrı ilişkinin ardından üçüncü bir ilişkinin de ortaya çıkması, teknoloji devinin eski CEO'su üzerindeki baskıyı artırdı.