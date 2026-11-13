Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı
Dünyanın en büyük yapay zekâ çipi üreticilerinden Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang hakkındaki skandal iddialar peş peşe gündeme geliyor. Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığı iddiası ve şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile adı anılan Huang'ın, üçüncü bir kadın çalışanla da yakın ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberiyle gündeme gelen yeni iddia, 33 yıldır yönettiği şirketten istifa eden Huang'ın etrafındaki krizi daha da büyüttü. Üstelik eski CEO'nun ABD Kongresi'nde ulusal güvenlik iddiaları hakkında ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.
Nvidia'nın kurucularından Jensen Huang, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biriyken özel hayatına ilişkin iddialar nedeniyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Şirketin 12 Kasım'da açıkladığı istifa kararı, peş peşe gelen ilişki iddialarının ardından geldi. Ancak istifayla birlikte tartışmalar sona ermedi. Reuters'ın yeni özel haberi, skandallar zincirine bir halka daha ekledi.
ÜÇÜNCÜ İLİŞKİ İDDİASI ORTAYA ÇIKTI
Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı özel haberine göre Jensen Huang'ın, daha önce gündeme gelen iki ilişkinin dışında Nvidia'da çalışan başka bir kadınla da yakın ilişkisi bulunuyordu.
Haberde, söz konusu kadının kimliği açıklanmadı. Reuters, kadına ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını bildirdi. Nvidia yönetimi ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Huang, Kimberly Powell ve şirket yönetim kurulu temsilcisi de Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.
Bu gelişme, Huang hakkındaki ilişki iddialarının boyutunu değiştirdi. Daha önce gündeme gelen iki ayrı ilişkinin ardından üçüncü bir ilişkinin de ortaya çıkması, teknoloji devinin eski CEO'su üzerindeki baskıyı artırdı.
İSTİFA ÖNCESİ İTİRAFLAR, CASUSLUK ŞÜPHESİ VE KONGRE YOLU!
Huang hakkındaki ilk büyük tartışma, Alice Huang isimli Çinli iş kadınıyla yaşadığı öne sürülen ilişkiyle başladı. ABD istihbaratının Alice Huang'ı Çin adına faaliyet gösteren bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiği iddiaları, konuyu sıradan bir özel hayat tartışmasının çok ötesine taşıdı.
New York Times'ın haberinde, Alice Huang'ın Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e ulaştırılmasıyla bağlantılı olabilecek faaliyetleri mercek altına alındığı öne sürüldü. Söz konusu kadının, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticilerinden olduğu ve şirketin Nvidia çiplerinin tedariki konusunda incelemeye alındığı bildirildi.
ABD makamlarının şüpheleri, Huang'ın özel hayatıyla ilgili iddiaları doğrudan ulusal güvenlik tartışmasının içine çekti: Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Nvidia yönetimi de yürüttüğü inceleme kapsamında şirket sırlarının veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığına ilişkin bir bulguya sahip olmadığını açıklamıştı.
KİMYBERLY POWELL İDDİASI SKANDALI DERİNLEŞTİRDİ
Huang hakkındaki iddialar Alice Huang ile sınırlı kalmadı. New York Times, Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı bir ilişki yaşandığını öne sürdü.
Reuters'ın haberinde de Powell ile ilgili iddialara yer verildi. Nvidia ve Powell yorum taleplerine yanıt vermedi.
8 KASIM'DA İTİRAF ETTİ: "EŞİME SADIK KALMADIM"
Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda evliliği dışındaki ilişkisini kabul etti. Eşinden ve çocuklarından özür dileyen eski CEO, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını belirterek sorumluluğu üstlendi.
Huang açıklamasında, ailesini incittiğini ve yıllar içinde kurdukları güveni zedelediğini ifade etti. Ayrıca Nvidia yönetiminin başlattığı bağımsız soruşturmaya destek vereceğini ve ABD'nin ulusal güvenliğinin korunması için iş birliği yapacağını bildirdi.
Bu açıklama, Huang'ın özel hayatına ilişkin iddiaları ilk kez doğrudan kabul etmesi bakımından dikkat çekti. Ancak açıklamada ilişki yaşadığı kişinin ismi verilmedi.