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Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük yapay zekâ çipi üreticilerinden Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang hakkındaki skandal iddialar peş peşe gündeme geliyor. Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığı iddiası ve şirketin üst düzey yöneticilerinden Kimberly Powell ile adı anılan Huang'ın, üçüncü bir kadın çalışanla da yakın ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberiyle gündeme gelen yeni iddia, 33 yıldır yönettiği şirketten istifa eden Huang'ın etrafındaki krizi daha da büyüttü. Üstelik eski CEO'nun ABD Kongresi'nde ulusal güvenlik iddiaları hakkında ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 1

Nvidia'nın kurucularından Jensen Huang, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biriyken özel hayatına ilişkin iddialar nedeniyle küresel gündemin merkezine yerleşti. Şirketin 12 Kasım'da açıkladığı istifa kararı, peş peşe gelen ilişki iddialarının ardından geldi. Ancak istifayla birlikte tartışmalar sona ermedi. Reuters'ın yeni özel haberi, skandallar zincirine bir halka daha ekledi.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 2

ÜÇÜNCÜ İLİŞKİ İDDİASI ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ın iki kaynağa dayandırdığı özel haberine göre Jensen Huang'ın, daha önce gündeme gelen iki ilişkinin dışında Nvidia'da çalışan başka bir kadınla da yakın ilişkisi bulunuyordu.

Haberde, söz konusu kadının kimliği açıklanmadı. Reuters, kadına ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını bildirdi. Nvidia yönetimi ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Huang, Kimberly Powell ve şirket yönetim kurulu temsilcisi de Reuters'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu gelişme, Huang hakkındaki ilişki iddialarının boyutunu değiştirdi. Daha önce gündeme gelen iki ayrı ilişkinin ardından üçüncü bir ilişkinin de ortaya çıkması, teknoloji devinin eski CEO'su üzerindeki baskıyı artırdı.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 3

İSTİFA ÖNCESİ İTİRAFLAR, CASUSLUK ŞÜPHESİ VE KONGRE YOLU!

Huang hakkındaki ilk büyük tartışma, Alice Huang isimli Çinli iş kadınıyla yaşadığı öne sürülen ilişkiyle başladı. ABD istihbaratının Alice Huang'ı Çin adına faaliyet gösteren bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiği iddiaları, konuyu sıradan bir özel hayat tartışmasının çok ötesine taşıdı.

New York Times'ın haberinde, Alice Huang'ın Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e ulaştırılmasıyla bağlantılı olabilecek faaliyetleri mercek altına alındığı öne sürüldü. Söz konusu kadının, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticilerinden olduğu ve şirketin Nvidia çiplerinin tedariki konusunda incelemeye alındığı bildirildi.

ABD makamlarının şüpheleri, Huang'ın özel hayatıyla ilgili iddiaları doğrudan ulusal güvenlik tartışmasının içine çekti: Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Nvidia yönetimi de yürüttüğü inceleme kapsamında şirket sırlarının veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığına ilişkin bir bulguya sahip olmadığını açıklamıştı.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 4

KİMYBERLY POWELL İDDİASI SKANDALI DERİNLEŞTİRDİ

Huang hakkındaki iddialar Alice Huang ile sınırlı kalmadı. New York Times, Nvidia'nın sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı bir ilişki yaşandığını öne sürdü.

Reuters'ın haberinde de Powell ile ilgili iddialara yer verildi. Nvidia ve Powell yorum taleplerine yanıt vermedi.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 5

8 KASIM'DA İTİRAF ETTİ: "EŞİME SADIK KALMADIM"

Huang, Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda evliliği dışındaki ilişkisini kabul etti. Eşinden ve çocuklarından özür dileyen eski CEO, yaptıklarının hiçbir mazereti olmadığını belirterek sorumluluğu üstlendi.

Huang açıklamasında, ailesini incittiğini ve yıllar içinde kurdukları güveni zedelediğini ifade etti. Ayrıca Nvidia yönetiminin başlattığı bağımsız soruşturmaya destek vereceğini ve ABD'nin ulusal güvenliğinin korunması için iş birliği yapacağını bildirdi.

Bu açıklama, Huang'ın özel hayatına ilişkin iddiaları ilk kez doğrudan kabul etmesi bakımından dikkat çekti. Ancak açıklamada ilişki yaşadığı kişinin ismi verilmedi.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 6

SKANDALIN ARDINDAN NVIDIA'DA TARİHİ AYRILIK!

İddiaların şirket yönetimine yansıması uzun sürmedi. Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu.

11 Kasım'da ise yönetim kurulunun Huang'ın geleceğini değerlendirmek üzere toplandığı ve görevden alınmasının gündeme geldiği Reuters tarafından aktarıldı.

12 Kasım'da beklenen gelişme yaşandı. Nvidia, Jensen Huang'ın şirket başkanlığı, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını açıkladı.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 7

33 yıldır şirketin başında bulunan Huang'ın ayrılığı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Nvidia'nın finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi. Şirket, kalıcı CEO için şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceğini bildirdi.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 8

ABD KONGRESİ DEVREYE GİRDİ: HUANG İFADE VERECEK!

Skandalın en dikkat çekici boyutlarından biri de ABD Kongresi'ne uzanması oldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Brian Mast, Huang'ın Kongre'de ifade vermeyi kabul ettiğini açıkladı. Mast, ifade tarihine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve oturumun Şükran Günü tatilinden önce gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti.

Kapalı kapılar ardında yapılması planlanan oturumun video kaydına alınması ve tutanaklarının hazırlanması bekleniyor. Görüşmelere Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin yanı sıra Çin Özel Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nin de katılması öngörülüyor.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 9

Kongre üyelerinin yanıt aradığı temel sorular ise oldukça kritik: Huang, Çin adına casusluk yaptığı şüphesi bulunan Alice Huang ile ilişkisi sırasında herhangi bir hassas bilgi paylaştı mı? Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e ulaştırılması konusunda herhangi bir usulsüzlük yaşandı mı? Şirketin güvenlik protokolleri yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı yeterli miydi?

Huang'ın ifade vermeyi kabul etmesi, tartışmanın artık yalnızca şirket içi bir soruşturmayla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 10

NVIDIA HİSSELERİ DE SARSILDI: YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Huang'ın etrafında büyüyen kriz, finans piyasalarına da yansıdı. Reuters'ın aktardığı verilere göre Nvidia hisseleri 12 Kasım Perşembe günü yoğun işlemler sırasında yüzde 5,5 değer kaybetti.

Şirket hisseleri, ekim ayının başlarında gördüğü zirveden bu yana yüzde 30'dan fazla geriledi. Huang'ın ayrılığı, yatırımcıların şirketin gelecekteki yönetimi ve yapay zekâ sektöründeki liderliğinin nasıl sürdürüleceği konusunda soru işaretleri yaşamasına neden oldu.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 11

Nvidia, yalnızca çip üreten bir şirket değil. Yapay zekâ sektörünün büyümesinde finansal destekleri, bulut bilişim şirketleriyle kurduğu ortaklıklar ve teknoloji laboratuvarlarına sağladığı katkılarla da önemli bir rol üstleniyor.

Reuters'a göre şirket, karmaşık finansal düzenlemeler yoluyla müşterilerinin Nvidia çiplerini satın almasını kolaylaştıran bir ekosistemin oluşmasına da katkı sağladı. Bu nedenle Huang'ın ayrılığının etkilerinin yalnızca şirket yönetimiyle sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor.

Nvidia'da skandallar zinciri büyüdü! Jensen Huang hakkında üçüncü ilişki iddiası ve Kongre'de ifade kararı 12

33 YILLIK NVIDIA DÖNEMİ SKANDALLARLA NOKTALANDI

Jensen Huang, Nvidia'yı 1993 yılında kuran isimlerden biri olarak şirketin küresel teknoloji devine dönüşmesinde belirleyici rol oynadı. Yapay zekâ alanındaki büyüme, Nvidia'yı dünyanın en önemli çip üreticilerinden biri haline getirirken Huang da sektörün en etkili yöneticileri arasında yer aldı.

Ancak kasım ayında peş peşe gündeme gelen ilişki iddiaları, Çin bağlantılı casusluk şüphesi, yönetim kurulu soruşturması ve Kongre'nin devreye girmesi, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden birinin kariyerinde tarihi bir kırılmaya yol açtı.

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