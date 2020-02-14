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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Bir günde 5 bini aşkın insana daha bulaşan koronavirüs (Covid-19) virüsünde vaka sayısı 64 bin 437'ye çıktı, son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya tarafından geri çevrilen ve son olarak Kamboçya açıklarına demirleyen yolcu gemisi MS Westerdam'dan ise, güzel haberler geldi.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:20
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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Çin, ABD, Singapur, Tayland, Japonya, Almanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, İspanya, Tayvan, Avustralya, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Filipinler, İngiltere, Hindistan, Kanada, Nepal, İtalya, Kamboçya, Belçika, Finlandiya, Sri Lanka ve İsveç... Koronavirüs, resmi adıyla Covid-19'un yayıldığı 26 ülkede can almaya devam ediyor.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Çin, son 24 saatte 121 kişinin daha öldüğünü sabaha karşı duyurdu. Uluslararası haber ajansları, yeni ölümleri 05.40'ta 'son dakika' koduyla verdi.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Asıl ürkütücü olan ise, bir günde 5 bin 90 insana daha koronavirüs bulaştı. Çin yönetimi, yeni vakaların 4 bin 823'ünün salgının merkez üssü Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde görüldüğünü bildiriyor.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Reuters haber ajansı, Covid-19 salgınında bir azalmayı gösteren bir verinin olmadığını aktarıyor. Toplam vaka sayısı, dünya genelinde 64 bin 437'ye ulaştı.

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Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

Çin, şimdiye kadar koronavirüsün 1716 sağlık çalışanına bulaştığını ve söz konusu hastalardan altısının yaşamını yitirdiğini açıkladı.