Ajanslar son dakika koduyla duyurdu! 05.40'ta duyurdular...

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Bir günde 5 bini aşkın insana daha bulaşan koronavirüs (Covid-19) virüsünde vaka sayısı 64 bin 437'ye çıktı, son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Tayland, Tayvan, Guam, Filipinler ve Japonya tarafından geri çevrilen ve son olarak Kamboçya açıklarına demirleyen yolcu gemisi MS Westerdam'dan ise, güzel haberler geldi.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





