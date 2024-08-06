06 Ağustos 2024, Salı
Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması
ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün Orta Doğu'daki en güçlü orduları listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye'nin başarısı gözler önüne serildi. Söz konusu rapora göre, Türkiye, bölgedeki en etkili ve güçlü ordular listesine damga vurdu. İşte 2024 yılının güncel sıralaması...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:03