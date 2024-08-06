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Haberler Galeri Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün Orta Doğu'daki en güçlü orduları listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye'nin başarısı gözler önüne serildi. Söz konusu rapora göre, Türkiye, bölgedeki en etkili ve güçlü ordular listesine damga vurdu. İşte 2024 yılının güncel sıralaması...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:03
Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

2024 yılına ait Global Firepower raporu, Orta Doğu'nun en güçlü ordularını belirledi. İşte 60 farklı kriterdeki değerlendirmeye göre, Orta Doğu'nun en güçlü ordularının listesi…

Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

15-Lübnan

Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

14-Bahreyn

Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

13-Yemen

Orta Doğu’nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu | İşte 2024 yılının güncel sıralaması

12-Ürdün