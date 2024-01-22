A101 25 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KARALOĞU! Bu hafta uygun fiyata Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan, Volta VM4 Neo 3 Tekerlekli Elektrikli Moped geliyor

A101 yüzlerce ürünün yer aldığı yeni 25 Ocak aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Mutfak gereçlerinden elektroniğe, beyaz eşyadan tekstile, karavandan motosiklete kadar bir çok ürünü uygun fiyattan satışa sunacak. 1 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.990 TL, Volta VM4 Neo 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 37.990 TL, Onvo 55" Ultra HD Webos 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.399 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.199 TL, HI-LEVEL 32" Webos HD Ready Tv 4.599 TL, Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.499 TL, ,WD 2 TB Harici Hard Dİsk 2.199 TL, Piranha Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL, SanDisk 64 GB Micro SD Kart 199 TL en dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor. İşte haftanın a 101 indirim afişi…

A101 25 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU