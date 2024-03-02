8 mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta hırdavat ürünlerinde büyük indirim fırsatı…

BİM 8 Mart fırsatlarının yer aldığı aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Smart TV'den mutfak gereçlerine, temizlik gereçlerinden hırdavat ürünlerine kadar yüzlerce üründe büyük indirim fırsatı sunuyor. 15 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim tüm BİM mağazalarında aynı anda satışa sunulacak. İşte BİM'in heyecanla beklenen indirim fişi…

BİM 8 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!