02 Mart 2024, Cumartesi
8 mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta hırdavat ürünlerinde büyük indirim fırsatı…
BİM 8 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın indirim listesinde Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv, SGS Kırıcı Delici Matkap, Kiğılı Dynamic Sweatshirt, Çaydanlık, Katlanır Yer Sofrası ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu dikkat çeken ürünlerin başında yerini alıyor. İşte Mart ayının ilk indirim afişi…
Giriş Tarihi: 02.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:37
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