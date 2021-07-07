07 Temmuz 2021, Çarşamba
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İngiltere - Danimarka CANLI ANLATIM | İtalya'nın finaldeki rakibi kim olacak?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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İngiltere - Danimarka CANLI ANLATIM | İtalya'nın finaldeki rakibi kim olacak?

EURO 2020 yarı final maçında İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geliyor. Dün oynanan ilk yarı final mücadelesinde İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup edip finale adını yazdırmıştı. İngiltere - Danimarka karşılaşmasının kazananı finalde İtalya'nın rakibi olacak. İngiltere - Danimarka maçı canlı anlatım...

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarı final ayağının ilk maçında İtalya, İspanya'yı penaltılarla mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Finale kalacak son takımı belirleyen maçta İngiltere ile Danimarka kozlarını Wembley'de paylaşıyor. İngilizlerde hedef, kupayı 'futbolun evi'ne getirmek. Danimarka ise, ilk maçta yaşadığı travmanın ardından kupaya uzanarak inanılmaz bir hikayeye imza atmak istiyor.

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İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka'yla eşleşti.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.

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