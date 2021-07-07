İngiltere - Danimarka CANLI ANLATIM | İtalya'nın finaldeki rakibi kim olacak?

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İNGİLTERE-DANİMARKA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

İNGİLTERE'NİN YARI FİNAL YOLU

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka'yla eşleşti.

DANİMARKA'NIN YARI FİNAL YOLU

B grubunu Belçika'nın ardından 2. sırada tamamlayan Danimarka, son 16 turunda Galler'i 4-0 ile geçti. Çeyrek finalde Çekya ile karşılaşan Danimarka 2-1 galip geldi. Yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

KASPER DOLBERG'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Danimarka'nın yıldızı Kasper Dolberg, EURO 2020'de kaydettiği 3 gol ile parmak ısırttı. İngiltere'de de Harry Kane 3 gol atarak takımı adına Raheem Sterling ile birlikte en golcü isim oldu.