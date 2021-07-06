06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Beşiktaşlı Şehmus Hazer ile görüşüyoruz

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Beşiktaşlı Şehmus Hazer ile görüşüyoruz

SPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Beşiktaşlı Şehmus Hazer ile görüşüyoruz

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Beşiktaş Icrypex'in milli basketbolcusu Şehmus Hazer'in transferi için resmi görüşmelerinde bulunduğu duyuruldu. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol 22 yaşındaki oyuncu için yazışma ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Icrypex'in milli basketbolcusu Şehmus Hazer'in transferi için resmi görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı.

BEŞİKTAŞLI İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir." denildi.

GENÇ OYUNCU BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile 22 yaşındaki basketbolcunun transferiyle ilgili yazışma ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Umut Şenol'un, genç oyuncunun transferiyle ilgili başka kulüplerle de görüştüğü ve tarafları eş zamanlı olarak bilgilendirdiği ifade edildi.

ŞEHMUS HAZER'İN PERFORMANSI

15 Şubat 1999 doğumlu Şehmus Hazer, 190 cm boyunda ve şutör guard olarak görev almaktadır. Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Şehmus Hazer, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve bir sonraki sezon (2016-2017) 31 karşılaşmada görev aldı.

2017-2018 sezonunda BSL'de Banvit BK ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan genç oyuncu, aynı sezon TBL ekibi Bandırma Kırmızı da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Banvit BK ile 27 lig maçında parkede yer alan başarılı basketbolcu; 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Şehmus Hazer; 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan Şehmus Hazer; 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Genç basketbolcu Şehmus Hazer, 45 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösterdi. Şehmus Hazer 2020-2021 sezonu başında Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Arda Turan imzayı attı GALATASARAY'DA ARDA TURAN İMZAYI ATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA