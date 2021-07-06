Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması! Beşiktaşlı Şehmus Hazer ile görüşüyoruz

GENÇ OYUNCU BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile 22 yaşındaki basketbolcunun transferiyle ilgili yazışma ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Umut Şenol'un, genç oyuncunun transferiyle ilgili başka kulüplerle de görüştüğü ve tarafları eş zamanlı olarak bilgilendirdiği ifade edildi.