Son dakika: Belçika 1-0 Portekiz EURO 2020 maçı sonucu

EURO 2020 son 16 turunda Belçika ile Portekiz kozlarını paylaştı. Belçika rakibini 1-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı ve İtalya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada tek gol Thorgan Hazard'dan geldi. Hazard'ın 42. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Belçika maçı bu sonuçla kazanmayı başardı.

Belçika'da sakatlanan Kevin de Bruyne oyuna devam edemedi ve yerini 48. dakikada Dries Mertens'e devretti.

SON ŞAMPİYONDAN ERKEN VEDA

Belçika çeyrek finale adını yazdırırken Almanya, Fransa ve Macaristan ile ölüm grubunda üçüncü olan son şampiyon Portekiz turnuvaya veda etti.

Portekiz, EURO 2016'da da grubunu üçüncü bitirmiş ve en iyi üçüncüler kontenjanıyla gruptan çıkarak şampiyonluğa kadar uzanmıştı. Ancak bu kez Fernando Santos'un öğrencileri turnuvaya erken veda etti.

Belçika ise EURO 2016'nın ardından bir kez daha adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika bir önceki turnuvada çeyrek finalde Galler'e mağlup olmuştu.