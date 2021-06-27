Çekya Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi! Çekya 2-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

55. dakikada Hollanda'nın savunma oyuncusu Matthijs De Ligt, kırmızı kart gördü. Ceza sahası yakınlarında topu elle kesen De Ligt, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

68. dakikada Çekya, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda golü buldu. Kale alanında Tomas Kalas'ın indirdiği topu kafayla ağlara gönderen Tomas Holes, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.