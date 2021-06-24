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EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belirlendi!

EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda grup müsabakaları tamamlanırken, son 16 turunda oluşan eşleşmelere göre iki dev maç futbolseverleri bekliyor.

EURO 2020
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EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belirlendi!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları bu akşam oynanan müsabakaların ardından noktalandı ve son 16 turu eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Son 16 turu karşılaşmaları 26, 27, 28 ve 29 Haziran'da oynanacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan eşleşmeler ve müsabaka tarihleri şu şekilde:



26 Haziran Cumartesi:

İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka

27 Haziran Pazar:

Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre

29 Haziran Salı:

İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna

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