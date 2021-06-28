EURO 2020'de İspanya çeyrek finalde! Hırvatistan’ı 5-3 yendi (MAÇ SONUCU ÖZET)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan-İspanya mücadelesinde düdük çaldı. Müsabakada İspanya, uzatmalarda Hırvatistan’ı 5-3’lük skorla mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi.
Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Parken Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Pedri'nin pasına müdahale edemeyen İspanya kalecisi Simon'un hatasında meşin yuvarlak ağlara gitti.
38'de Sarabia sahneye çıkarak 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda 57. dakikada İspanya'yı öne geçiren golü Azpilicueta kaydetti.
76'da da Ferran Torres, rakip fileleri havalandırarak İspanya'yı 3-1 öne geçirdi.
Maçın normal süresi 3-3'lük skorla noktalandı.
Uzatmaların ilk devresinde İspanya 100. dakikada Morata ile güldü.
İspanyol futbolcu ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 4-3 oldu.
103. dakikada İspanya Oyarzabal ile farkı yeniden ikiye çıkardı ve müsabakanın da skoru 5-3 olarak belirlendi.
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