İtalya: 1 - Galler: 0 MAÇ SONUCU | İtalya ve Galler bir üst tura yükseldi

İkinci devreye hızlı başlayan İtalya'da 52. dakikada Bernardeschi'nin 20 metreden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

55. dakikada, Galler'de Ampadu, Bernardeschi'ye yaptığı sert faul sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan İtalya, skoru korumayı başardı ve Galler'i 1-0 mağlup etti.

İtalya, bu galibiyetle şampiyonada A Grubu'ndaki bütün maçlarını kazanarak 9 puanla grubu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Galler ise yenilmesine rağmen 4 puanla grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Diğer yandan, "Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, gol yemeden üst üste 11. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini ise 30 maça çıkardı. İtalya, son 30 maçta 25 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Böylece Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 1929-1948 yılları arasında milli takımı çalıştıran Vittorio Pozzo ile 1935-1939 döneminde elde edilen 30 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.