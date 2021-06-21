UEFA'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı
UEFA, EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden milli takımımızla ilgili resmi twitter hesabında paylaşımda, "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi ama geri dönecekler" ifadesine yer verdi.
UEFA, EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden milli takımımızla ilgili resmi twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Avrupa futbolunun patronu, milli futbolcumuz Mert Müldür'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi ama geri dönecekler" ifadesine yer verdi.
Grubun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Ay yıldızlılar, 0 puan -7 averajla turnuvayı tamamladı.