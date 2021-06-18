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Şenol Güneş'ten İsviçre maçı öncesi flaş karar! 5 ismi yedek kulübesine çekiyor | İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte yer alan Türkiye turnuvaya kötü başladı. Oynanan 2 maçı kaybeden ve son sırada yer alan A Milli Takım son maçını pazar günü İsviçre ile yapacak. Teknik Direktör , bu maç öncesi 5 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte Türkiye'nin İsviçre karşısına çıkacağı muhtemel 11...

EURO 2020 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Şenol Güneş'ten İsviçre maçı öncesi flaş karar! 5 ismi yedek kulübesine çekiyor | İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i

Son dakika haberi: EURO 2020'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre karşısına çıkacak.

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekiyor. İlk 2 maçta oynan kötü futbol ve sonuçlar sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında da kadroda değişikliğe gidecek. Güneş'in 5 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte detayları...

UMUT MERAŞ KADRODA YOK

Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek.

Son maçta sakatlanıp çıkan 'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür.

Orta alanda Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor.

'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek.

İŞTE TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

, , , , , , İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, , Burak Yılmaz

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