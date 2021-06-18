İsveç 1-0 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
EURO 2020 E Grubu maçında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Saat 16'da başlayan mücadele kıran kırana geldi. Maçı İsveç bulduğu tek golle kazanarak puanunu1-0 kazanarak 3 puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik mücadeleye 11'de başladı.
EURO 2020 E Grubu maçında İsveç ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İsveç 1-0 kazandı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda İsveç 4 puana yükselirken Slovakya ise 3 puanda kaldı.