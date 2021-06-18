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İsveç 1-0 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

maçında ile karşı karşıya geldi. Saat 16'da başlayan mücadele kıran kırana geldi. Maçı İsveç bulduğu tek golle kazanarak puanunu1-0 kazanarak 3 puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı. Öte yandan 'un yeni transferi mücadeleye 11'de başladı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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İsveç 1-0 Slovakya MAÇ SONUCU-ÖZET

EURO 2020 E Grubu maçında İsveç ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İsveç 1-0 kazandı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda İsveç 4 puana yükselirken Slovakya ise 3 puanda kaldı.

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