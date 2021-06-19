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EURO 2020'de dev maç Almanya'nın! Portekiz: 2 - Almanya: 4 MAÇ SONUCU

Sonucu merakla beklenen Portekiz - Almanya maçını kazandı. F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 19.06.2021
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EURO 2020'de dev maç Almanya'nın! Portekiz: 2 - Almanya: 4 MAÇ SONUCU

'da oynanan mücadelede Portekiz, 15. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli oyuncular arka arkaya kendi ağlarını havalandırdı.

35. dakikada ve 39. dakikada 'nun kendi kalesine attığı gollerle, Almanya devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını daha da arttıran Almanya, Havertz'in 51 ve Gosens'in 60. dakikada attığı gollerle farkı iyice açtı. Portekiz'de ise , 67'de fileleri havalandırarak farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 4-2'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi.

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