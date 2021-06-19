EURO 2020'de dev maç Almanya'nın! Portekiz: 2 - Almanya: 4 MAÇ SONUCU

İkinci yarıda baskısını daha da arttıran Almanya, Havertz'in 51 ve Gosens'in 60. dakikada attığı gollerle farkı iyice açtı. Portekiz'de ise Diogo Jota, 67'de fileleri havalandırarak farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 4-2'lik Almanya üstünlüğüyle sona erdi.

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