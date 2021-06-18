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EURO 2020 | Hırvatistan Çekya maçı CANLI

heyecanı D Grubu'nda oynanan HIRVATİSTAN ile maçıyla devam ediyor. Turnuvada henüz puan alamayan Hırvatistan, bu maçı kazanarak tur şansını sürdürmek istiyor. 3 puanı bulunan Çekya ise galip gelerek bir üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Saat 19'da başlayan mücadeleyi futbolseverler anbean ahaberi.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

EURO 2020 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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EURO 2020 | Hırvatistan Çekya maçı CANLI

EURO 2020'de heyecan D Grubu'nda oynana HIRVATİSTAN ile ÇEKYA maçıyla devam ediyor. Futbolseverler Hırvatistan - Çekya maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde takip edebilirler.

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Hırvatistan - Çekya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric

Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick

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