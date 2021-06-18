EURO 2020 | Hırvatistan Çekya maçı CANLI
EURO 2020 heyecanı D Grubu'nda oynanan HIRVATİSTAN ile ÇEKYA maçıyla devam ediyor. Turnuvada henüz puan alamayan Hırvatistan, bu maçı kazanarak tur şansını sürdürmek istiyor. 3 puanı bulunan Çekya ise galip gelerek bir üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Saat 19'da başlayan mücadeleyi futbolseverler anbean ahaberi.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
EURO 2020 ahaber.com.tr
EURO 2020'de heyecan D Grubu'nda oynana HIRVATİSTAN ile ÇEKYA maçıyla devam ediyor. Futbolseverler Hırvatistan - Çekya maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde takip edebilirler.
HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Hırvatistan - Çekya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric
Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick