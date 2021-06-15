Şenol Güneş'ten Galler maçı öncesi dikkat çeken ilk 11 sözleri

'GALLER VE İSVİÇRE MAÇI ŞİMDİ DAHA ÖNEMLİ!'

Son maçta oynadığımı oyun ve sonuç olumsuzdu bunu yansımaları oldu. Sonuç ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçı önemliydi. Şimdi daha önemli.

'İTALYA NE KADAR İYİYSE BİZ O KADAR KÖTÜYDÜK'

İtalya ne kadar üstünse biz de o maçta o kadar kötüydük. Oraya takılı kalmak yerine neleri daha iyi yapabiliriz onu düşünmemiz lazım.

Kafa kafaya oynayıp 1-0 mağlup olabilirdik ama hiç bir şey yapmadığımız için olumlu olmadı. Yarın maçta göreceğiz, daha iyi olacağız. İki maçta alacağımız 6 puanla moralleneceğiz.