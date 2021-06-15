15 Haziran 2021, Salı
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Christian Eriksen hastaneden paylaştı! Milyonlar merak ediyordu

'da maçında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen Danimarkalı futbolcu , hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, tüm dünyaya destekleri için teşekkür etti.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Christian Eriksen hastaneden paylaştı! Milyonlar merak ediyordu

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda ile arasında oynanan mücadelede ölümden dönen , tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE İTALYAN BASININA KONUŞMUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.

NELER OLMUŞTU?

'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Yarım kalan maçta kazanan Finlandiya YARIM KALAN MAÇTA KAZANAN FİNLANDİYA

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