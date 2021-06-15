Christian Eriksen hastaneden paylaştı! Milyonlar merak ediyordu

DAHA ÖNCE İTALYAN BASININA KONUŞMUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.

NELER OLMUŞTU?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.