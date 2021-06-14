Son dakika | Türkiye Galler maçının hakemi belli oldu

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.