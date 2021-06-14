Son dakika | Türkiye Galler maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye ile Galler arasında oynanacak EURO 2020 grup maçının hakemi belli oldu. Millilerimiz için kritik maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. A milli takımımız ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet almıştı.
EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.