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Son dakika: EURO 2020'de İtalya, İsviçre'yi 3-0 mağlup etti | İtalya gruptan çıkmayı garantiledi

Son dakika haberleri... 'de 'nın da yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya gruptan çıkmayı garantiledi.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: EURO 2020'de İtalya, İsviçre'yi 3-0 mağlup etti | İtalya gruptan çıkmayı garantiledi

A Grubu 2'nci maçında İtalya, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk etti. İtalya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. İtalyanlara galibiyeti getiren golleri 26 ve 52'nci dakikalarda Locatelli ile 89'uncu dakikada Immobile kaydetti.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

Lider İtalya, A Grubu'ndaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 'i konuk edecek. İsviçre ise aynı gün ve aynı saatte Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda ile karşılaşacak.

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