Son dakika: EURO 2020'de İtalya, İsviçre'yi 3-0 mağlup etti | İtalya gruptan çıkmayı garantiledi
Son dakika haberleri... EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup eden İtalya gruptan çıkmayı garantiledi.
EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında İtalya, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk etti. İtalya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. İtalyanlara galibiyeti getiren golleri 26 ve 52'nci dakikalarda Locatelli ile 89'uncu dakikada Immobile kaydetti.
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