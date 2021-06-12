Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu maçın ardından gözler diğer maçlara çevrildi. Türkiye'nin gruptan nasıl çıkabileceği konusunda araştırmalar sürüyor. İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı. Son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar gruptan çıkmanın yollarını arıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu...
Türkiye EURO 2020 gruptan nasıl çıkar? Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı. 3 karşılaşma ile gerçekleştirilcek grup maçlarında Türkiye'nin son iki maçı kaldı. Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağı ise merak ediliyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu...
TÜRKİYE EURO 2020 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Ay-Yıldızlılar, kalan son iki maçta alacağı skorla bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. A Grubu'nun diğer maçı bugün Galler ile İsviçre arasında oynanacak. Bu karşılaşma berabere sonuçlanırsa Türkiye'nin gruptan çıkmak için eli güçlenecek. Bizim Çocuklar, Galler ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alırsa umutlar daha da artacak. En iyi dört grup üçüncüsünün bir üst tura yükseleceği EURO 2020'de her puanın ayrı bir önemi bulunuyor.
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU
İşte oynanan maç sonuçlarına göre EURO 2020 A Grubu güncel puan durumu:
|A GRUBU TAKIMLAR
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Galler
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
EURO 2020 A GRUBU KALAN MAÇLAR
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları ve EURO 2020 A Grubu fikstürü:
11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
A MİLLİ TAKIM EURO 2020'YE KÖTÜ BAŞLADI
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İtalya'nın galibiyet golleri Merih Demiral (Kendi kalesine), Immobile ve Insigne'den geldi.
İtalya bu galibiyetle A Grubu'na 3 puanla başlarken, Türkiye ilk maçında puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında yarın Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip gruptaki diğer iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. İtalya'dan yarın TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye gidecek milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN HAMLELERİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Güneş, Yusuf Yazıcı'yı kenara alırken, Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, 64. dakikada Okay Yokuşlu'nun yerine İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan'ın yerine de Kaan Ayhan'ı oyuna aldı. Şenol Güneş son değişikliğini 76. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada, Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu oyuna dahil oldu.
İTALYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA YÜKSELDİ
İtalya Milli Takımı, ay-yıldızlı ekip karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürdü.
Mavi-beyazlılar yenilmezlik serisini 28 maça yükseltti. İtalya, bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
TÜRKİYE'NİN İTALYA KARŞISINDAKİ GALİBİYET ÖZLEMİ SÜRDÜ
Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı.
Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayla birlikte 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile 14. kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.
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