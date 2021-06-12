Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu! İşte tüm detaylar

Türkiye EURO 2020 gruptan nasıl çıkar? Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, İtalya ile oynadığı 14. maçta da galibiyetle tanışamadı. 3 karşılaşma ile gerçekleştirilcek grup maçlarında Türkiye'nin son iki maçı kaldı. Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağı ise merak ediliyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2020 A Grubu kalan maçlar ve güncel puan durumu...

TÜRKİYE EURO 2020 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Ay-Yıldızlılar, kalan son iki maçta alacağı skorla bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. A Grubu'nun diğer maçı bugün Galler ile İsviçre arasında oynanacak. Bu karşılaşma berabere sonuçlanırsa Türkiye'nin gruptan çıkmak için eli güçlenecek. Bizim Çocuklar, Galler ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyet alırsa umutlar daha da artacak. En iyi dört grup üçüncüsünün bir üst tura yükseleceği EURO 2020'de her puanın ayrı bir önemi bulunuyor.

EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

İşte oynanan maç sonuçlarına göre EURO 2020 A Grubu güncel puan durumu: